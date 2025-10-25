राजस्थान में छुट्टी पर आए पुलिसकर्मी का कुएं में मिला शव, हत्या या हादसा? जांच में जुटी पुलिस

संक्षेप: राजस्थान के डीग जिले से शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। नगर कस्बे के पास एक कुएं में पुलिसकर्मी का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान ताम्रध्वज मीणा (40) के रूप में हुई है

राजस्थान के डीग जिले से शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। नगर कस्बे के पास एक कुएं में पुलिसकर्मी का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान ताम्रध्वज मीणा (40) के रूप में हुई है, जो अलवर जिले के कठूमर थाना क्षेत्र के जादूवास गांव के रहने वाले थे। ताम्रध्वज मीणा छुट्टी पर घर आए हुए थे और डीग के भानपुर मोड़ के पास अपने रिश्तेदारों से मिलने पहुंचे थे। लेकिन कुछ ही घंटे बाद उनकी लाश कुएं में तैरती मिली। सवाल उठ रहा है — क्या यह कोई दुर्घटना थी या फिर सुनियोजित हत्या?

शनिवार सुबह भानपुर मोड़ के पास कुछ ग्रामीण खेतों की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने कुएं में एक व्यक्ति का शव देखा। कुछ देर तक लोग उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन जब सूचना नगर थाना पुलिस को दी गई, तो थानाधिकारी रामभरोसी मीणा पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला गया। मृतक के पास मिले दस्तावेजों और रिश्तेदारों की पहचान के बाद पुष्टि हुई कि वह पुलिसकर्मी ताम्रध्वज मीणा हैं।

पुलिस जांच में सामने आया है कि ताम्रध्वज मीणा इन दिनों छुट्टी पर थे। वे किसी पारिवारिक कार्यक्रम का निमंत्रण कार्ड देने के लिए भानपुर मोड़ के पास नगला में अपने रिश्तेदारों के घर आए थे। परिवार के मुताबिक, वह बिल्कुल सामान्य थे और किसी तरह की परेशानी नहीं थी। ऐसे में उनका शव कुएं में मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है।

एक पुलिसकर्मी की रहस्यमय मौत की खबर फैलते ही डीग पुलिस लाइन से लेकर भरतपुर तक सनसनी मच गई। एसपी ओमप्रकाश मीणा, एडिशनल एसपी अखिलेश शर्मा और डीएसपी मनोज गुप्ता सहित कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और पुलिस टीमों को जांच के दिशा-निर्देश दिए।

मामले की गंभीरता को देखते हुए भरतपुर से FSL (फोरेंसिक साइंस लैब) टीम को बुलाया गया। टीम ने कुएं के आसपास का निरीक्षण किया और पानी से सैंपल लेकर सबूत जुटाए। पुलिस ने मौके से मृतक का मोबाइल, जूते और कुछ अन्य वस्तुएं भी जब्त की हैं। अब पुलिस इन सबूतों के आधार पर हर एंगल से जांच कर रही है — क्या पुलिसकर्मी किसी से मिलने गया था, क्या किसी ने बुलाया था, या फिर वह खुद किसी वजह से वहां पहुंचा?

एएसपी अखिलेश शर्मा ने बताया कि फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि यह हादसा है या हत्या। “हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं — मौके की स्थिति, शव की हालत और आसपास के सबूतों के आधार पर। FSL रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के बाद ही सही स्थिति स्पष्ट होगी,” उन्होंने कहा।

मृतक के परिजनों को जब सूचना मिली, तो वे मौके पर पहुंचे और रो-रोकर बुरा हाल हो गया। परिवार का कहना है कि ताम्रध्वज का किसी से विवाद नहीं था। “वह खुशमिजाज और जिम्मेदार इंसान थे। छुट्टी पर घर आए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि वापस कभी नहीं लौटेंगे,” परिजनों ने कहा।