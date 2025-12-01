Hindustan Hindi News
राजस्थान में दिसंबर के पहले सप्ताह में ठंड का तेज असर, कई शहरों में गिरा तापमान

संक्षेप:

राजस्थान में सर्दी ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। नवंबर के अंतिम दिनों में थोड़ी राहत के बाद प्रदेश में तापमान में अचानक आई गिरावट ने शीतलहर की दस्तक स्पष्ट कर दी है।

Mon, 1 Dec 2025 11:48 AM
राजस्थान में सर्दी ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। नवंबर के अंतिम दिनों में थोड़ी राहत के बाद प्रदेश में तापमान में अचानक आई गिरावट ने शीतलहर की दस्तक स्पष्ट कर दी है। रविवार को प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान एक से तीन डिग्री तक लुढ़क गया। सीकर, अलवर, चूरू और श्रीगंगानगर जैसे उत्तरी जिलों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया, जिससे लोगों ने दिसंबर की शुरुआत ही कड़क ठंड के साथ महसूस की।

प्रदेश में सबसे कम तापमान बीकानेर जिले के लूणकरणसर में दर्ज किया गया, जहां न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दो दिनों—सोमवार और मंगलवार—में भी इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है। वहीं 3 दिसंबर से शेखावाटी क्षेत्र के कुछ जिलों में शीतलहर का दौर शुरू होने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने सीकर और झुंझुनूं जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है।

पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई शहरों में आंशिक धुंध देखने को मिली, जिसने दिन में भी ठंड का असर बढ़ा दिया। जयपुर, अजमेर, सीकर, नागौर, बाड़मेर और जोधपुर जैसे शहरों में रविवार को धूप कमजोर रही, जिसके चलते दिनभर हल्की ठिठुरन महसूस होती रही। हालांकि बाड़मेर में रविवार को सबसे अधिक अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन बाकी शहरों में पारा सामान्य से कम ही रहा।

जोधपुर में अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस, फलोदी में 27.2, जैसलमेर में 26.9, उदयपुर में 27.4, कोटा में 27.4 और जयपुर में 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं अजमेर में 25.7, बीकानेर में 26.6, चूरू में 26, श्रीगंगानगर में 25.7 और अलवर में 25 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज हुआ। सिरोही का अधिकतम तापमान सबसे कम 22.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो दिन में ठंड के बढ़ते असर को दर्शाता है।

रात के तापमान में गिरावट और भी ज्यादा देखने को मिली। पिछले कुछ दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी हवाएं कमजोर थीं, जिससे कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर बना हुआ था। लेकिन रविवार को अचानक तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सीकर में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री की गिरावट के बाद 9 डिग्री रहा। श्रीगंगानगर में पारा 7.3 डिग्री, अलवर में 9.5, पिलानी में 8.5 और बीकानेर में 10.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते अभी ठंडी उत्तरी हवाएं राजस्थान तक नहीं पहुंच रही हैं। यह सिस्टम 2-3 दिसंबर तक सक्रिय रहेगा, जिसके बाद उत्तरी इलाकों से बर्फीली हवाएं राजस्थान की ओर बढ़ेंगी और प्रदेश में सर्दी का प्रकोप और बढ़ेगा। शर्मा ने बताया कि आगामी सप्ताह में हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मैदानी हिस्सों में भी शीतलहर की स्थिति बनने की संभावना है।

3 और 4 दिसंबर को झुंझुनूं और सीकर जिलों में शीतलहर के चलते तापमान में और गिरावट देखने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने लोगों को ठंड से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है।

