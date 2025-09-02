राजस्थान में डेटिंग ऐप के जरिए किडनैप और लूट की वारदात, चेन्नई-मुंबई तक कनेक्शन

जयपुर पुलिस ने डेटिंग ऐप के जरिए युवकों को फंसाकर किडनैप और लूट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मालपुरा गेट थाना पुलिस ने महज 12 घंटे में कोटा और बारां से तीन बदमाशों को दबोच लिया।

जयपुर पुलिस ने डेटिंग ऐप के जरिए युवकों को फंसाकर किडनैप और लूट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मालपुरा गेट थाना पुलिस ने महज 12 घंटे में कोटा और बारां से तीन बदमाशों को दबोच लिया। पकड़े गए आरोपी शातिर अपराधी हैं, जिनके खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ में आरोपियों ने चेन्नई और मुंबई में भी वारदात करने की बात कबूल की है।

डीसीपी ईस्ट संजीव नैन ने बताया कि कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि सांगानेर स्थित महावीर नगर से एक व्यक्ति को जबरन कार में डालकर ले जाया गया है। पुलिस ने तुरंत टीमें गठित कर कार्रवाई शुरू की। पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि 29 अगस्त को वह अपनी ज्वैलरी कंपनी से घर लौटा था। फोन में मौजूद “ग्राइंडर” डेटिंग ऐप पर एक लड़की से चैट हुई और मिलने का प्लान बना।

लड़की के बुलाने पर वह महावीर कॉलोनी पहुंचा। वहां एक काले रंग की डिजायर कार खड़ी थी। कार में बैठे युवक ने उसे बैठाया और कुछ दूरी पर दो और युवक गाड़ी में सवार हो गए। इसके बाद तीनों ने उसे बंधक बनाकर मारपीट की, मोबाइल और रुपए लूटे और वीडियो भी बना लिया। आरोपी उसे कोटा ले गए और वहां छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित ने जयपुर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी।

वारदात को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी इनपुट की मदद से आरोपियों का पीछा किया। कुछ ही घंटों में एक आरोपी को कोटा से और दो को बारां जिले के अंता कस्बे से पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार बदमाशों की पहचान टोनू राज सिंह उर्फ टोनू उर्फ उमा शंकर उर्फ सोनू, शुभम सुमन और लोकेश प्रजापत के रूप में हुई है।

पूछताछ में सामने आया कि यह गिरोह सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स के जरिए युवकों को फंसाकर वारदात करता है। आरोपी पहले मुलाकात के लिए बुलाते हैं और फिर पीड़ितों को अगवा कर लूटपाट करते हैं। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी चेन्नई और मुंबई में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं।

मुख्य आरोपी टोनू राज सिंह के खिलाफ चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट, नकबजनी और मारपीट के 18 केस दर्ज हैं। जबकि शुभम और लोकेश के खिलाफ 1-1 मामला दर्ज है।