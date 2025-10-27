Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan danish murder case jony blueprint police arrest
कैसे हुआ राजस्थान का डेनिश हत्याकांड,जोनी ने ऐसे तैयार किया हत्याकांड का पूरा ब्लूप्रिंट

कैसे हुआ राजस्थान का डेनिश हत्याकांड,जोनी ने ऐसे तैयार किया हत्याकांड का पूरा ब्लूप्रिंट

संक्षेप: झुंझुनूं की गलियों में नाम तो पहले भी सुना जाता था जितेंद्र उर्फ जोनी मेघवाल। 22 साल का यह नौजवान, जिसे मोहल्ले वाले “शांत और हंसमुख लड़का” कहते थे।

Mon, 27 Oct 2025 07:17 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, झुंझुनूं
share Share
Follow Us on

झुंझुनूं की गलियों में नाम तो पहले भी सुना जाता था जितेंद्र उर्फ जोनी मेघवाल। 22 साल का यह नौजवान, जिसे मोहल्ले वाले “शांत और हंसमुख लड़का” कहते थे, धीरे-धीरे अपराध की दुनिया में फिसलता चला गया। उसे सिर्फ एक चीज की तलाश थी पैसा और पहचान। और वही तलाश उसे ऐसे रास्ते पर ले गई, जहां से लौटना अब मुमकिन नहीं।

कहानी शुरू होती है करीब एक साल पहले। जोनी अक्सर झुंझुनूं के स्थानीय युवाओं के साथ घूमता, छोटी-मोटी देसी शराब की पार्टियां करता और फेसबुक पर गैंगस्टर-स्टाइल फोटो डालता। उसके आदर्श थे मंदीप उर्फ मदिया और उसके जैसे लोग, जिनकी जेब में नोट, और ज़ुबान पर डर होता था।

धीरे-धीरे जोनी मदिया गैंग से जुड़ने लगा पहले वाहनों की आवाजाही की खबरें देना, फिर छोटे झगड़ों में “मध्यस्थ” बनना। पुलिस की नजरों से बचा रहने वाला यह युवा, अपराधियों की आंखों का तारा बन चुका था।

डेनिश उर्फ नरेश कुमार, इलाके का हिस्ट्रीशीटर था। उसकी अपनी दबंगई थी, और उसी के कारण कई बार मदिया गैंग के साथ टकराव हुआ। बताया जाता है कि एक बार शराब ठेके पर डेनिश और मदिया के बीच पैसों को लेकर बहस हुई थी। मदिया उस अपमान को भूला नहीं। उसने तय कर लिया था अब डेनिश को जिंदा नहीं छोड़ना।”

19 अक्टूबर की रात, मदिया ने जोनी को फोन किया।

“जोनी, कुछ काम है… चार-पांच लड़के चाहिए जो थोड़ा दम रखते हों। काम बड़ा है, पैसे मोटे मिलेंगे।”

जोनी समझ गया कि ये कोई आम “काम” नहीं। लेकिन उसके मन में डर से ज्यादा लालच था। उसने सोचा अगर ये काम हो गया, तो मैं गैंग का अहम हिस्सा बन जाऊंगा।

अगले दिन, रॉयल ट्रीट होटल, सीतसर। शाम का वक्त था। जोनी अपने दोस्तों अजय कुमार, ताराचंद, पंकज जाट और धर्मपाल को लेकर पहुंचा।

होटल के एक कमरे में मंदीप उर्फ मदिया और दीपक मालसरिया पहले से बैठे थे। वहां पर योजना बनी डेनिश को रास्ते से हटाना है।

पैसों का लालच दिखाकर जोनी ने अपने साथियों को मना लिया। सबको यकीन था कि बस “डर दिखाना” है, हत्या नहीं। लेकिन साजिश अब खूनी मोड़ ले चुकी थी।

उस रात डेनिश अपनी स्कॉर्पियो में 3 लाख रुपये और पटाखों का माल लेकर निकला था। झुंझुनूं-चुरू बाईपास पर उसकी गाड़ी को तीन कैंपरों ने घेर लिया।

मंदिप उर्फ मदिया आगे था, और जोनी के बुलाए लड़के पीछे। लोहे की पाइपें, लाठियां, और गालियां कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। डेनिश को बुरी तरह पीटकर रसोड़ा गांव में फेंक दिया गया।

पुलिस को लगा यह “लूट” है, लेकिन सच्चाई कहीं गहरी थी।

एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय की टीम ने जब जांच शुरू की, तो जोनी का नाम बार-बार सामने आया। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और बयान सबने इशारा उसी की ओर किया।

जब उसे पकड़ा गया, तो पहले वह खुद को “बेकसूर” बताता रहा। लेकिन जैसे ही पुलिस ने साक्ष्य दिखाए, वह टूट गया। उसने कबूला

“मैंने ही लड़के लाए थे… मदिया ने कहा था बस मारना है, मार डालना नहीं…”

अब जोनी 5 दिन की पुलिस रिमांड में है। उसके चेहरे पर अब न अकड़ है, न मुस्कान। वह बार-बार एक ही सवाल पूछता है क्या डेनिश मर गया?”

शायद उसे अब एहसास हो रहा है कि कुछ रुपयों की चाह में उसने अपनी पूरी जिंदगी अंधेरे में फेंक दी।

डेनिश की मौत के साथ खत्म हुई यह कहानी, अब झुंझुनूं के अपराध इतिहास में एक और अध्याय जोड़ चुकी है जहां लालच ने दोस्ती, इंसानियत और जिंदगी तीनों को निगल लिया।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Murder

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।