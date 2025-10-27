कैसे हुआ राजस्थान का डेनिश हत्याकांड,जोनी ने ऐसे तैयार किया हत्याकांड का पूरा ब्लूप्रिंट

संक्षेप: झुंझुनूं की गलियों में नाम तो पहले भी सुना जाता था जितेंद्र उर्फ जोनी मेघवाल। 22 साल का यह नौजवान, जिसे मोहल्ले वाले “शांत और हंसमुख लड़का” कहते थे।

झुंझुनूं की गलियों में नाम तो पहले भी सुना जाता था जितेंद्र उर्फ जोनी मेघवाल। 22 साल का यह नौजवान, जिसे मोहल्ले वाले “शांत और हंसमुख लड़का” कहते थे, धीरे-धीरे अपराध की दुनिया में फिसलता चला गया। उसे सिर्फ एक चीज की तलाश थी पैसा और पहचान। और वही तलाश उसे ऐसे रास्ते पर ले गई, जहां से लौटना अब मुमकिन नहीं।

कहानी शुरू होती है करीब एक साल पहले। जोनी अक्सर झुंझुनूं के स्थानीय युवाओं के साथ घूमता, छोटी-मोटी देसी शराब की पार्टियां करता और फेसबुक पर गैंगस्टर-स्टाइल फोटो डालता। उसके आदर्श थे मंदीप उर्फ मदिया और उसके जैसे लोग, जिनकी जेब में नोट, और ज़ुबान पर डर होता था।

धीरे-धीरे जोनी मदिया गैंग से जुड़ने लगा पहले वाहनों की आवाजाही की खबरें देना, फिर छोटे झगड़ों में “मध्यस्थ” बनना। पुलिस की नजरों से बचा रहने वाला यह युवा, अपराधियों की आंखों का तारा बन चुका था।

डेनिश उर्फ नरेश कुमार, इलाके का हिस्ट्रीशीटर था। उसकी अपनी दबंगई थी, और उसी के कारण कई बार मदिया गैंग के साथ टकराव हुआ। बताया जाता है कि एक बार शराब ठेके पर डेनिश और मदिया के बीच पैसों को लेकर बहस हुई थी। मदिया उस अपमान को भूला नहीं। उसने तय कर लिया था अब डेनिश को जिंदा नहीं छोड़ना।”

19 अक्टूबर की रात, मदिया ने जोनी को फोन किया।

“जोनी, कुछ काम है… चार-पांच लड़के चाहिए जो थोड़ा दम रखते हों। काम बड़ा है, पैसे मोटे मिलेंगे।”

जोनी समझ गया कि ये कोई आम “काम” नहीं। लेकिन उसके मन में डर से ज्यादा लालच था। उसने सोचा अगर ये काम हो गया, तो मैं गैंग का अहम हिस्सा बन जाऊंगा।

अगले दिन, रॉयल ट्रीट होटल, सीतसर। शाम का वक्त था। जोनी अपने दोस्तों अजय कुमार, ताराचंद, पंकज जाट और धर्मपाल को लेकर पहुंचा।

होटल के एक कमरे में मंदीप उर्फ मदिया और दीपक मालसरिया पहले से बैठे थे। वहां पर योजना बनी डेनिश को रास्ते से हटाना है।

पैसों का लालच दिखाकर जोनी ने अपने साथियों को मना लिया। सबको यकीन था कि बस “डर दिखाना” है, हत्या नहीं। लेकिन साजिश अब खूनी मोड़ ले चुकी थी।

उस रात डेनिश अपनी स्कॉर्पियो में 3 लाख रुपये और पटाखों का माल लेकर निकला था। झुंझुनूं-चुरू बाईपास पर उसकी गाड़ी को तीन कैंपरों ने घेर लिया।

मंदिप उर्फ मदिया आगे था, और जोनी के बुलाए लड़के पीछे। लोहे की पाइपें, लाठियां, और गालियां कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। डेनिश को बुरी तरह पीटकर रसोड़ा गांव में फेंक दिया गया।

पुलिस को लगा यह “लूट” है, लेकिन सच्चाई कहीं गहरी थी।

एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय की टीम ने जब जांच शुरू की, तो जोनी का नाम बार-बार सामने आया। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और बयान सबने इशारा उसी की ओर किया।

जब उसे पकड़ा गया, तो पहले वह खुद को “बेकसूर” बताता रहा। लेकिन जैसे ही पुलिस ने साक्ष्य दिखाए, वह टूट गया। उसने कबूला

“मैंने ही लड़के लाए थे… मदिया ने कहा था बस मारना है, मार डालना नहीं…”

अब जोनी 5 दिन की पुलिस रिमांड में है। उसके चेहरे पर अब न अकड़ है, न मुस्कान। वह बार-बार एक ही सवाल पूछता है क्या डेनिश मर गया?”

शायद उसे अब एहसास हो रहा है कि कुछ रुपयों की चाह में उसने अपनी पूरी जिंदगी अंधेरे में फेंक दी।