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राजस्थान में दलित योजनाएं ठप! नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले-हक पर डाका

Mar 20, 2026 01:53 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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राजस्थान के टोंक जिले के डिग्गी मालपुरा क्षेत्र के कलमंडा गांव में इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। मस्जिद के अंदर हुए इस सनसनीखेज अपराध में एक मामूली कहासुनी ने खतरनाक रूप ले लिया।

राजस्थान में दलित योजनाएं ठप! नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले-हक पर डाका

राजस्थान में अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की कल्याणकारी योजनाओं में बजट खर्च नहीं होने को लेकर सियासत गरमा गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाते हुए भजनलाल शर्मा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जूली ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि दलितों के लिए आवंटित बजट का बड़ा हिस्सा खर्च न होना सरकार की नीयत और प्राथमिकताओं पर सवाल खड़ा करता है।

23 प्रतिशत बजट सरेंडर का आरोप

जूली के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति विभाग के लिए 10,309 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया था। हालांकि, इसमें से करीब 2,345 करोड़ रुपये यानी लगभग 23 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा सरेंडर कर दी गई। उन्होंने इसे “दलित विरोधी मानसिकता” का संकेत बताते हुए कहा कि जब योजनाओं के लिए पैसा उपलब्ध था, तब उसका उपयोग न करना सीधे तौर पर सरकार की उदासीनता को दर्शाता है।

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बजट में कटौती और दिखावे की राजनीति का आरोप

नेता प्रतिपक्ष ने सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पहले बजट अनुमान में बड़ी-बड़ी घोषणाएं करती है और राशि को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करती है, लेकिन बाद में संशोधित अनुमान में उसे करीब 30 प्रतिशत तक घटा दिया जाता है। जूली ने कहा कि यह सिर्फ दिखावे की राजनीति है, जिससे जनता को भ्रमित किया जाता है।

प्रशासनिक विफलता और इच्छाशक्ति की कमी

जूली ने यह भी कहा कि संशोधित बजट कम होने के बावजूद जो राशि बचती है, उसका भी पूरा उपयोग नहीं हो पाता, जो प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है। उन्होंने इसे राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी बताते हुए कहा कि सरकार योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर नजर नहीं आती।

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दलित वोट बैंक पर सियासी नजर

राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा इसलिए भी अहम हो गया है क्योंकि राज्य में दलित वोट बैंक का प्रभाव काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे को सरकार के खिलाफ एक बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है।

जुमलेबाजी’ तक सीमित सरकार -जूली

जूली ने आरोप लगाया कि सरकार की सोच “जुमलेबाजी” तक सीमित है और जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन कमजोर है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में अनुसूचित जातियों के कल्याण को लेकर गंभीर होती, तो हर रुपये का उपयोग सुनिश्चित किया जाता और बजट लौटाने की नौबत नहीं आती।

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लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रहा फायदा

विपक्ष का कहना है कि योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन न होने के कारण लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। इससे सामाजिक न्याय की अवधारणा भी प्रभावित हो रही है।

सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार

इस पूरे मुद्दे पर फिलहाल सरकार की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ सकता है।

बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना बजट सरेंडर

कुल मिलाकर, SC योजनाओं का बजट खर्च न होना अब केवल प्रशासनिक मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, जिस पर विपक्ष सरकार को लगातार घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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