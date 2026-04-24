काम की बात : कर्मचारियों-पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले, राजस्थान में DA हुआ 60%
महंगाई के बीच राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है
महंगाई के बीच राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
अब 60% हुआ महंगाई भत्ता
राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए 58 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया गया है। यह बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कार्मिकों को सीधा फायदा मिलेगा।
7 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस निर्णय का लाभ करीब 7.02 लाख कर्मचारियों और 5.44 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। इसके अलावा पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी बढ़े हुए डीए का लाभ दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण स्तर पर काम करने वाले कार्मिकों को भी राहत मिलेगी।
मई वेतन से होगा नकद भुगतान
सरकार के आदेश के अनुसार, कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का नकद भुगतान मई 2026 के वेतन से शुरू किया जाएगा, जबकि 1 जून 2026 से नियमित रूप से बढ़ा हुआ डीए नकद रूप में मिलने लगेगा।
एरियर GPF खाते में जमा होगा
1 जनवरी 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक की अवधि का एरियर कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि (GPF) खाते में जमा कराया जाएगा। इससे कर्मचारियों की दीर्घकालिक बचत को भी मजबूती मिलेगी।
पेंशनर्स को सीधा नकद लाभ
पेंशनर्स के लिए सरकार ने अलग व्यवस्था की है। उन्हें 1 जनवरी 2026 से बढ़े हुए डीए का सीधा नकद भुगतान किया जाएगा, जिससे उन्हें तुरंत राहत मिलेगी और उनकी मासिक आय में वृद्धि होगी।
सरकार पर 1156 करोड़ का अतिरिक्त भार
डीए बढ़ाने के इस फैसले से राज्य सरकार पर सालाना लगभग 1156 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। इसके बावजूद सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है।
केंद्र के फैसले के बाद राज्य का कदम
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 18 अप्रैल 2026 को केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 2 प्रतिशत बढ़ाने का ऐलान किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने भी महज पांच दिन के भीतर यह फैसला लेते हुए कर्मचारियों को राहत दी है। राजस्थान में परंपरागत रूप से केंद्र के फैसले के बाद कुछ समय में राज्य सरकार भी डीए में संशोधन करती रही है।
महंगाई के दौर में राहत भरा फैसला
विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरा साबित होगा। इससे उनकी क्रय शक्ति में बढ़ोतरी होगी और घरेलू बजट को संतुलित करने में मदद मिलेगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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