राजस्थान में तूफान अर्नब की एंट्री, 27 जिलों में बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार तूफान अर्नब का असर राजस्थान में तीन दिन तक रह सकता है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव आज और कल यानी 29 और 30 अक्टूबर को रहने की संभावना है।
राजस्थान में मौसम ने अचानक पलटी मार दी है। बंगाल की खाड़ी में बने तूफान 'अर्नब' का असर अब प्रदेश में दिखने लगा है। बादलों की आवाजाही और बारिश ने सर्दी का जोर बढ़ा दिया है। हालात ऐसे हैं कि दिन के तापमान में भी गिरावट आने लगी है और रातें ठिठुराने लगी हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 27 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में बारिश होने की संभावना है। ऐसे में आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ने के आसार हैं।
बुधवार देर शाम भरतपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों में आसमान में बादल छा गए। देर रात कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हुई। मौसम में आए इस बदलाव का असर तापमान पर साफ दिखाई देने लगा है। पिछले 24 घंटे में जयपुर, पिलानी, सीकर, बाड़मेर और चूरू समेत प्रदेश के लगभग सभी शहरों में पारा करीब 2 डिग्री तक लुढ़क गया। अब बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने पर सर्दी और जोर पकड़ सकती है।
27 जिलों में बारिश का अलर्ट, आज-कल ज्यादा असर
मौसम विभाग के अनुसार तूफान अर्नब का असर राजस्थान में तीन दिन तक रह सकता है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव आज और कल यानी 29 और 30 अक्टूबर को रहने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश के 27 जिलों में बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ इलाकों में तेज बारिश के साथ हवा चलने की भी संभावना है।
मौसम में इस बदलाव के चलते लोगों को दिन में भी ठंडक महसूस होने लगी है। खासकर सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट के कारण सर्दी का असर ज्यादा नजर आ रहा है। हालांकि बारिश का प्रभाव सभी इलाकों में एक जैसा नहीं रहेगा। कुछ जगहों पर हल्की बारिश, तो कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है।
बाड़मेर को छोड़कर कहीं 35 डिग्री के पार नहीं पहुंचा पारा
तूफान का असर तापमान पर भी दिखने लगा है। बुधवार को बाड़मेर को छोड़कर प्रदेश के किसी भी शहर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं गया। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, सिरोही में दिन का अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस रहा।
दिन के तापमान में आई गिरावट से प्रदेश के कई शहरों में मौसम सुहावना होने के साथ ठंडा भी हो गया है। पिछले 24 घंटे में लगभग सभी प्रमुख शहरों का पारा नीचे आया है। बारिश होने से तापमान में और गिरावट की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में दिन के समय भी गर्मी से राहत मिल सकती है।
सीकर में सीजन की सबसे ठंडी रात, 10 डिग्री पर पहुंचा पारा
प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट ने सर्दी का अहसास बढ़ा दिया है। सीकर में इस सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। यहां न्यूनतम तापमान गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। रात के समय पारा गिरने से सुबह-शाम ठंड का असर बढ़ने लगा है।
वहीं, सिरोही में दिन का अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे साफ है कि प्रदेश के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के कारण तापमान में आगे भी गिरावट हो सकती है। ऐसे में खासकर रात के समय ठंड बढ़ने की संभावना है।
31 अक्टूबर से कमजोर पड़ने लगेगा तूफान का असर
मौसम विभाग के अनुसार तूफान अर्नब का असर राजस्थान में तीन दिन तक बना रह सकता है। 29 और 30 अक्टूबर को इसका प्रभाव ज्यादा रहने की संभावना है, जबकि 31 अक्टूबर से इसका असर कम होने लगेगा। इस दौरान बारिश के साथ तेज हवा चलने के भी आसार हैं।
कुल मिलाकर राजस्थान में मौसम ने सर्दी की आहट को और तेज कर दिया है। दिन का पारा गिर रहा है और सीकर जैसे इलाकों में रात का तापमान 10 डिग्री तक पहुंच चुका है। अब सबकी नजरें अगले दो दिनों के मौसम पर हैं। अगर बारिश का दौर जारी रहता है, तो प्रदेश के कई शहरों में सर्दी का असर और बढ़ सकता है।,
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।