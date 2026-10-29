राजस्थान में तूफान अर्नब की एंट्री, 27 जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार तूफान अर्नब का असर राजस्थान में तीन दिन तक रह सकता है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव आज और कल यानी 29 और 30 अक्टूबर को रहने की संभावना है।

मौसम में इस बदलाव के चलते लोगों को दिन में भी ठंडक महसूस होने लगी है। खासकर सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट के कारण सर्दी का असर ज्यादा नजर आ रहा है।

राजस्थान में मौसम ने अचानक पलटी मार दी है। बंगाल की खाड़ी में बने तूफान 'अर्नब' का असर अब प्रदेश में दिखने लगा है। बादलों की आवाजाही और बारिश ने सर्दी का जोर बढ़ा दिया है। हालात ऐसे हैं कि दिन के तापमान में भी गिरावट आने लगी है और रातें ठिठुराने लगी हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 27 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में बारिश होने की संभावना है। ऐसे में आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ने के आसार हैं।

बुधवार देर शाम भरतपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों में आसमान में बादल छा गए। देर रात कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हुई। मौसम में आए इस बदलाव का असर तापमान पर साफ दिखाई देने लगा है। पिछले 24 घंटे में जयपुर, पिलानी, सीकर, बाड़मेर और चूरू समेत प्रदेश के लगभग सभी शहरों में पारा करीब 2 डिग्री तक लुढ़क गया। अब बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने पर सर्दी और जोर पकड़ सकती है।

27 जिलों में बारिश का अलर्ट, आज-कल ज्यादा असर मौसम विभाग के अनुसार तूफान अर्नब का असर राजस्थान में तीन दिन तक रह सकता है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव आज और कल यानी 29 और 30 अक्टूबर को रहने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश के 27 जिलों में बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ इलाकों में तेज बारिश के साथ हवा चलने की भी संभावना है।

मौसम में इस बदलाव के चलते लोगों को दिन में भी ठंडक महसूस होने लगी है। खासकर सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट के कारण सर्दी का असर ज्यादा नजर आ रहा है। हालांकि बारिश का प्रभाव सभी इलाकों में एक जैसा नहीं रहेगा। कुछ जगहों पर हल्की बारिश, तो कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है।

बाड़मेर को छोड़कर कहीं 35 डिग्री के पार नहीं पहुंचा पारा तूफान का असर तापमान पर भी दिखने लगा है। बुधवार को बाड़मेर को छोड़कर प्रदेश के किसी भी शहर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं गया। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, सिरोही में दिन का अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

दिन के तापमान में आई गिरावट से प्रदेश के कई शहरों में मौसम सुहावना होने के साथ ठंडा भी हो गया है। पिछले 24 घंटे में लगभग सभी प्रमुख शहरों का पारा नीचे आया है। बारिश होने से तापमान में और गिरावट की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में दिन के समय भी गर्मी से राहत मिल सकती है।

सीकर में सीजन की सबसे ठंडी रात, 10 डिग्री पर पहुंचा पारा प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट ने सर्दी का अहसास बढ़ा दिया है। सीकर में इस सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। यहां न्यूनतम तापमान गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। रात के समय पारा गिरने से सुबह-शाम ठंड का असर बढ़ने लगा है।

वहीं, सिरोही में दिन का अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे साफ है कि प्रदेश के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के कारण तापमान में आगे भी गिरावट हो सकती है। ऐसे में खासकर रात के समय ठंड बढ़ने की संभावना है।

31 अक्टूबर से कमजोर पड़ने लगेगा तूफान का असर मौसम विभाग के अनुसार तूफान अर्नब का असर राजस्थान में तीन दिन तक बना रह सकता है। 29 और 30 अक्टूबर को इसका प्रभाव ज्यादा रहने की संभावना है, जबकि 31 अक्टूबर से इसका असर कम होने लगेगा। इस दौरान बारिश के साथ तेज हवा चलने के भी आसार हैं।