राजस्थान में जीवन प्रमाण पत्र अपडेट के नाम पर साइबर ठगी का नया जाल,बुज़ुर्गों को निशाना बना रहे ठग

राजस्थान में साइबर अपराधियों ने ठगी का ऐसा नया जाल बिछाया है जिसने रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशनधारकों की नींद उड़ा दी है। “जीवन प्रमाण पत्र अपडेट” का झांसा देकर बुज़ुर्गों की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ करने का यह नया तरीका अब पुलिस के रडार पर है। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने इस पर बड़ी एडवाइजरी जारी कर नागरिकों को चेताया है — “किसी भी हाल में ओटीपी और रिमोट एक्सेस ऐप साझा न करें।”

राज्य की साइबर क्राइम टीम ने पिछले कुछ हफ्तों में ऐसे कई मामलों का खुलासा किया है, जिनमें ठगों ने खुद को “पेंशन निदेशालय” का कर्मचारी बताकर बुज़ुर्गों से पूरी बैंकिंग जानकारी हासिल की। पुलिस जांच में सामने आया कि कॉल करने वाले पहले पेंशन धारक से दोस्ताना लहजे में बातचीत करते हैं और फिर सरकारी प्रक्रिया की बात कर भरोसा जीतते हैं। इसके बाद वे पीपीओ नंबर, आधार कार्ड, पेंशन अमाउंट, जन्मतिथि और नॉमिनी का नाम पूछते हैं।

जब पीड़ित को यकीन हो जाता है कि कॉल असली है, तब ठग “जीवन प्रमाण पत्र अपडेट” के नाम पर उसके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए ओटीपी की मांग करते हैं। जैसे ही ओटीपी साझा होता है, जालसाज “AnyDesk” या “QuickSupport” जैसे रिमोट एक्सेस ऐप का लिंक भेजते हैं। बुज़ुर्ग उस ऐप को डाउनलोड कर बैठते हैं — और वहीं से ठगी की स्क्रिप्ट पूरी हो जाती है। रिमोट एक्सेस मिलते ही अपराधी पीड़ित के बैंक खाते पर पूरी पकड़ बना लेते हैं और कुछ ही मिनटों में खाते का सारा पैसा फर्जी खातों में ट्रांसफर कर देते हैं।

साइबर क्राइम शाखा के उपमहानिरीक्षक (DIG) विकास शर्मा ने बताया कि अब तक राज्य में ऐसे कई मामले दर्ज हो चुके हैं। “पेंशन धारकों को यह समझना जरूरी है कि पेंशन निदेशालय कभी फोन कर जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने के लिए नहीं कहता। यह प्रक्रिया केवल अधिकृत ई-मित्र केंद्र या आधिकारिक पोर्टल jeevanpramaan.gov.in के माध्यम से ही की जाती है,” उन्होंने कहा।

जयपुर के ही एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी ने बताया कि कैसे उनके एक परिचित को इसी स्कैम में करीब ₹2.5 लाख का नुकसान हुआ। “कॉल करने वाले ने सरकारी भाषा में बात की, कई डिपार्टमेंटल टर्म्स बोले, जिससे लगा कि वाकई कोई अधिकारी बात कर रहा है,” उन्होंने बताया। “ओटीपी साझा करने के बाद जब बैंक से मैसेज आया तो तब तक सब कुछ लुट चुका था।”

पुलिस का कहना है कि इस तरह के अपराधों में ज्यादातर आरोपी नकली सिम कार्ड और डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं। ठगी के बाद रकम कई खातों में ट्रांसफर की जाती है ताकि ट्रेसिंग मुश्किल हो। फिलहाल पुलिस ने कई बैंकों से समन्वय कर ऐसे फर्जी खातों को चिन्हित करना शुरू किया है।

साइबर टीम ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें, कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले उसकी प्रामाणिकता जांचें, और ओटीपी या पासवर्ड किसी को भी न बताएं। ठगी की किसी भी घटना की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन, साइबर पुलिस स्टेशन, साइबर क्राइम पोर्टल (cybercrime.gov.in) या हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत दें। इसके अलावा 9256001930 और 9257510100 पर भी सीधे संपर्क किया जा सकता है।

DIG विकास शर्मा ने कहा साइबर अपराधी हर बार नया तरीका अपनाते हैं, लेकिन जागरूक नागरिक ही उनकी सबसे बड़ी रोकथाम हैं।”