राजस्थान में साइबर ठगी का बढ़ता खेल, फर्जी कोर्ट सम्मन और वारंट से हो रही ठगी

संक्षेप: राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने आम लोगों को फर्जी कोर्ट सम्मन और वारंट के माध्यम से हो रही साइबर ठगी के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है।

राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने आम लोगों को फर्जी कोर्ट सम्मन और वारंट के माध्यम से हो रही साइबर ठगी के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। पुलिस ने बताया कि साइबर अपराधी खुद को न्यायालय अधिकारी, पुलिस अधिकारी या वकील बताकर नागरिकों को डराते हैं और उनसे ऑनलाइन पैसे ऐंठते हैं। डीआईजी साइबर क्राइम, विकास शर्मा ने इस मामले में आम जनता को सचेत करते हुए कहा कि साइबर ठग लगातार नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को धोखा दे रहे हैं।

साइबर ठगी के तरीके काफी चालाक और भ्रामक हैं। अपराधी धमकी भरे नोटिस भेजते हैं और खुद को न्यायालय या पुलिस अधिकारी बता कर पीड़ितों को डराते हैं। इन नोटिसों में डिजिटल हस्ताक्षर युक्त फर्जी दस्तावेज, जैसे कि जमानती वारंट, फर्जी एफआईआर या कोर्ट सम्मन शामिल होते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भेजे गए ये नोटिस पीड़ितों में डर पैदा करते हैं और अपराधी जमानत राशि या केस निरस्तीकरण शुल्क के नाम पर ऑनलाइन भुगतान की मांग करते हैं। भुगतान करने के लिए अपराधी UPI, वॉलेट या बैंक ट्रांसफर का इस्तेमाल करते हैं।

डीआईजी विकास शर्मा ने बताया कि हाल ही में कई पीड़ितों को फोन कर धमकाया गया और कोर्ट-पुलिस कार्रवाई के नाम पर ठगी की गई। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के मामलों में लोग अक्सर डर के चलते बिना सत्यापन किए पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे साइबर ठग आसानी से लाभ उठा लेते हैं।

साइबर ठगी से बचाव के लिए पुलिस ने कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय भी जारी किए हैं। सबसे पहला कदम है प्राप्त नोटिस या वारंट की सत्यता संबंधित न्यायालय या पुलिस थाने से जरूर जांचना। किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, चाहे वह सोशल मीडिया या ईमेल के माध्यम से क्यों न आया हो। ऑनलाइन भुगतान से बचें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या संस्था द्वारा मांगी गई जमानत राशि या शुल्क ऑनलाइन न भेजें।

इसके अलावा, सोशल मीडिया से प्राप्त किसी भी संदिग्ध लिंक, वीडियो कॉल या दस्तावेज की गहन जांच करें। अपनी व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारी, जैसे आधार नंबर, बैंक खाता विवरण या OTP किसी भी व्यक्ति के साथ साझा न करें। यदि किसी को शक हो या फर्जी नोटिस प्राप्त हो तो तुरंत कार्रवाई करें।

धोखाधड़ी होने पर डीआईजी विकास शर्मा ने आम जनता को तत्काल सूचित करने का निर्देश दिया है। इसके लिए नागरिक पुलिस स्टेशन, साइबर पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 और साइबर हेल्पडेस्क नंबर 9256001930 तथा 9257510100 पर भी जानकारी दी जा सकती है।