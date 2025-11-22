राजस्थान: CS श्रीनिवासन ने SMS ट्रॉमा पहुंचकर देखी ग्राउंड रियलिटी;जानें क्या दिए निर्देश
जयपुर का एसएमएस ट्रोमा सेंटर—राजस्थान का सबसे बड़ा आकस्मिक उपचार केंद्र—पिछले कुछ महीनों से सवालों के घेरे में है। अक्टूबर में लगी आग, बढ़ती दुर्घटनाएं, और सिस्टम की सुस्ती ने सरकार को कई स्तरों पर सुधार की जरूरत का अहसास कराया। इसी पृष्ठभूमि में शनिवार को मुख्य सचिव वी. श्रीनिवासन का दौरा सिर्फ एक “रूटीन इंस्पेक्शन” नहीं था, बल्कि यह संकेत था कि अब ट्रोमा सेंटर में माइक्रो-मैनेजमेंट से लेकर सिस्टम रिवैम्प तक, हर स्तर पर बदलाव की शुरुआत होने जा रही है।
दौरे के दौरान श्रीनिवासन ने ट्रोमा सेंटर की वास्तविक ग्राउंड स्थिति को परखा—वार्ड, इमरजेंसी ब्लॉक, ऑपरेशन थिएटर, सर्जरी यूनिट, वेटिंग हॉल और जांच सुविधाओं को लगभग वार्ड-वाइज जाकर देखा गया। उनके साथ पीडब्ल्यूडी के एसीएस प्रवीण गुप्ता, हेल्थ की प्रमुख शासन सचिव गायत्री ए. राठौड़ और मेडिकल एजुकेशन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यह पहली बार नहीं था जब कोई बड़ा प्रशासनिक दल सेंटर पहुंचा, लेकिन इस बार टोन अलग थी—“तुरंत सुधार, तुरंत प्लान और तुरंत लागू.”
निरीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह था जब मुख्य सचिव ने साफ निर्देश दिया कि ट्रोमा सेंटर में हर समय 100% स्टाफ मौजूद रहना चाहिए। इसमें वार्ड बॉय से लेकर नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, रेजिडेंट, सीनियर डॉक्टर—सभी शामिल हैं।
यह निर्देश इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले महीनों में कई शिकायतें सामने आईं कि रात के समय स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को जांच और इलाज में देरी का सामना करना पड़ा।
अब सरकार का फोकस स्पष्ट है—अगर ट्रोमा सेंटर 24 घंटे काम करता है, तो स्टाफ भी 24 घंटे मौजूद रहेगा।
अक्टूबर में लगी आग ने ट्रोमा सेंटर की तकनीकी और प्रबंधन व्यवस्था की पोल खोल दी थी। बिजली सिस्टम, फायर सेफ्टी, वेंटिलेशन और इमरजेंसी रेस्पॉन्स—इन सभी क्षेत्रों में कमियां उजागर हुई थीं। इसके बाद से सरकार लगातार सुधार कर रही है, लेकिन शनिवार का दौरा इस बात का संकेत था कि अब केवल सुधार नहीं, बल्कि “एक्शन और आउटपुट” की मॉनिटरिंग शुरू होगी।
ट्रॉमा की सबसे बड़ी परेशानी—केस लोड बनाम सुविधा गैप
सूत्र बताते हैं कि ट्रोमा सेंटर में रोजाना भारी संख्या में एक्सीडेंट केस आते हैं, लेकिन
• बेड की सीमित संख्या,
• लंबा वेटिंग टाइम,
• महत्वपूर्ण जांचों में देरी,
• और पुरानी मशीनरी
कई बार मरीजों की देखभाल को प्रभावित करती हैं।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि जहां तुरंत सुधार हो सकता है—वह तुरंत किया जाए। इसके लिए पीडब्ल्यूडी को भी निर्देश दिए गए कि छोटे-मोटे सिविल और इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार प्राथमिकता से पूरे किए जाएं।
सबसे खास निर्देश—प्रॉब्लम और डिस्पोज़ल का एकल प्लान
श्रीनिवासन ने सभी विभागों को संयुक्त रूप से एक ऐसा प्लान तैयार करने के निर्देश दिए, जिसमें
• ट्रोमा सेंटर की मौजूदा समस्याएं,
• उनके कारण,
• तत्काल समाधान,
• और एकल जवाबदेही (single responsibility)
स्पष्ट लिखी हो। उनका फोकस यह था कि समस्या सिर्फ पहचानी न जाए, बल्कि उसका टाइम-बाउंड डिस्पोज़ल सिस्टम भी लागू हो।
इस दौरे के संकेत स्पष्ट हैं—
• आगजनी जैसी घटना दोबारा न हो,
• दुर्घटना के गंभीर मरीजों को एक मिनट की देरी न हो,
• स्टाफ की अनुपस्थिति पर जीरो-टॉलरेन्स हो,
• और ट्रॉमा सेंटर को राज्य का सबसे विश्वसनीय आकस्मिक उपचार केंद्र बनाया जाए।
सरकार पहले ही यहां के इंचार्ज और कुछ अन्य अधिकारियों को बदल चुकी है। अब अगले चरण में मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को “मजबूती + जवाबदेही” के फॉर्मेट में ढालने की तैयारी है।
