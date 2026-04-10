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राजस्थान में क्राइम मैनेजमेंट का नया खाका; CM ने पुलिस को दिया फुल एक्शन का आदेश

Apr 10, 2026 10:04 pm ISTSachin Sharma हिन्दुस्तान टाइम्स
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राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार अब पूरी तरह सख्त रुख में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को जयपुर पुलिस मुख्यालय से 42 महिला पीसीआर वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

राजस्थान में क्राइम मैनेजमेंट का नया खाका; CM ने पुलिस को दिया फुल एक्शन का आदेश

राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार अब पूरी तरह सख्त रुख में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को जयपुर पुलिस मुख्यालय से 42 महिला पीसीआर वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अपराध के खिलाफ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और अपराधियों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर सख्ती से अमल होगा।

महिला सुरक्षा पर खास जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी दिशा में महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 1090 को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है, ताकि उत्पीड़न, शोषण और हिंसा जैसी घटनाओं में पीड़ित महिलाओं को तत्काल मदद मिल सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार महिलाओं को भयमुक्त माहौल देने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है।

मैराथन बैठक में सख्त निर्देश:

अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी:

पीसीआर वैन को रवाना करने के बाद मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर लंबी समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने संगठित अपराध, गैंगस्टर्स, साइबर क्राइम, मादक पदार्थों की तस्करी और नकल माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

नई तकनीक से होगी स्मार्ट पुलिसिंग:

मुख्यमंत्री ने पुलिसिंग में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अपराधियों से एक कदम आगे रहने के लिए टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग जरूरी है। इसके जरिए न सिर्फ अपराधों की रोकथाम होगी, बल्कि त्वरित कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा सकेगी।

ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने पर फोकस:

आमजन को राहत देने के निर्देश:

बैठक में ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर भी गंभीरता दिखाई गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों पर व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए, ताकि लोगों को जाम और अव्यवस्था से राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि सुचारु ट्रैफिक व्यवस्था भी कानून व्यवस्था का अहम हिस्सा है।

इमरजेंसी में मिनटों में पहुंचेगी मदद:

महिला सुरक्षा के लिए शुरू की गई ये पीसीआर वैन 24 घंटे सड़कों पर तैनात रहेंगी। इन वाहनों में मोबाइल डेटा टर्मिनल (MDT), जीपीएस सिस्टम, फोल्डिंग स्ट्रेचर और एलईडी लाइट बार जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत रिस्पॉन्स संभव होगा और पीड़ितों को समय पर सहायता मिल सकेगी।

अभय कमांड सेंटर से कनेक्टिविटी:

इन वैन को अभय कमांड सेंटर से जोड़ा गया है, जो डायल 112 की तर्ज पर काम करता है। यानी जैसे ही किसी घटना की सूचना कंट्रोल रूम को मिलेगी, तुरंत संबंधित पीसीआर वैन को निर्देश दिए जाएंगे और मौके पर तेजी से कार्रवाई होगी। इससे रिस्पॉन्स टाइम में सुधार आने की उम्मीद है।

वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी:

बैठक में गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित प्रदेश के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सभी जिलों के आईजी और एसपी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

अपराधियों के लिए चेतावनी, जनता के लिए भरोसा:

मुख्यमंत्री के इस सख्त रुख से साफ है कि राजस्थान में अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। सरकार जहां एक ओर अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर आम जनता, खासकर महिलाओं को सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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