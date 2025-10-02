राजस्थान में अपराध ग्राफ पर खास रिपोर्ट: दुष्कर्म के मामलों में 7% कमी, हत्या व फायरिंग में भी गिरावट

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की ताजा रिपोर्ट ने राजस्थान के अपराध ग्राफ की तस्वीर साफ की है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 2023 में दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर रहा।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की ताजा रिपोर्ट ने राजस्थान के अपराध ग्राफ की तस्वीर साफ की है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 2023 में दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर रहा। इस दौरान कुल 5 हजार मामले दर्ज हुए। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले डेढ़ साल में प्रदेश में दुष्कर्म के मामलों में 7% की कमी आई है।

जुलाई 2022 से दिसंबर 2023 के बीच राज्य में दुष्कर्म के 10,215 केस दर्ज हुए थे। वहीं, जनवरी 2024 से जून 2025 तक यह आंकड़ा घटकर 9,498 पर आ गया। यानी 717 केस कम दर्ज हुए। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो डेढ़ साल में 7% गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट भले ही राहत देती हो, लेकिन देश में सबसे ज्यादा दुष्कर्म मामले राजस्थान से ही सामने आना चिंता का विषय है।

पिछले डेढ़ साल के अपराध रिकॉर्ड में सबसे बड़ी राहत बलवा के मामलों में दिखी। जुलाई 2022 से दिसंबर 2023 तक दर्ज मामलों की तुलना में जनवरी 2024 से जून 2025 के बीच बलवा की घटनाओं में 76% की भारी कमी दर्ज की गई। यह गिरावट पुलिस और प्रशासन की ओर से सामूहिक हिंसा पर नियंत्रण की दिशा में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

प्रदेश में हत्या जैसे संगीन अपराधों में भी गिरावट दर्ज की गई है। जनवरी 2024 से जून 2025 तक हत्या के कुल 2,310 मामले सामने आए। जबकि इससे पहले के डेढ़ साल यानी जुलाई 2022 से दिसंबर 2023 के बीच 2,668 मामले दर्ज हुए थे। इस तरह 358 मामले कम दर्ज हुए और आंकड़ों के अनुसार हत्या के मामलों में 13% की गिरावट दर्ज की गई।

राजस्थान में फायरिंग की घटनाओं में सबसे नाटकीय गिरावट देखने को मिली। जनवरी 2024 से जून 2025 तक फायरिंग की घटनाएं आधी रह गईं। बीते डेढ़ साल की तुलना में इन मामलों में 50% कमी दर्ज की गई। विशेषज्ञ इसे पुलिस की सख्ती और अवैध हथियारों पर की गई कार्रवाई का सीधा असर मानते हैं।

रिपोर्ट बताती है कि राजस्थान में अपराध ग्राफ कुछ मामलों में नीचे आया है। दुष्कर्म, हत्या और फायरिंग जैसे गंभीर अपराधों में गिरावट सरकार और पुलिस प्रशासन के लिए राहत की खबर है। खासकर बलवा के मामलों में बड़ी कमी राज्य की कानून-व्यवस्था को मजबूती का संकेत देती है।

लेकिन दूसरी तरफ, दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान का लगातार पहले पायदान पर रहना चिंता का कारण है। विशेषज्ञ मानते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि मामलों में कमी आई है, लेकिन देश में सबसे ज्यादा रेप केस राजस्थान से ही दर्ज होना राज्य की छवि पर सवाल खड़े करता है।