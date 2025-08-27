राजस्थान के सभी 33 जिलों में बनेगा क्रिकेट स्टेडियम;जानिए क्या है RCA का प्लान

राजस्थान क्रिकेट संघ (RCA) ने राज्य में क्रिकेट के व्यापक विकास और खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाया है।

राजस्थान क्रिकेट संघ (RCA) ने राज्य में क्रिकेट के व्यापक विकास और खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाया है। आरसीए ने घोषणा की है कि राजस्थान के सभी 33 जिला क्रिकेट केंद्रों पर आधुनिक क्रिकेट स्टेडियमों का निर्माण किया जाएगा। इस पहल को क्रिकेट के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है।

आरसीए एडहॉक कमेटी संयोजक डी. डी. कुमावत ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य राजस्थान क्रिकेट को पुनः पटरी पर लाना और युवा खिलाड़ियों को बेहतर वातावरण में प्रशिक्षण देने का अवसर प्रदान करना है। उनके अनुसार, राज्य सरकार द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आरसीए एडहॉक कमेटी हर स्तर पर कार्य कर रही है।

कुमावत ने कहा कि स्टेडियम बनने से खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ प्रशिक्षण प्राप्त होगा और जिला स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन भी संभव हो सकेगा। इससे राज्य की क्रिकेट प्रतियोगिताओं का विस्तार गांव और कस्बों तक होगा, जिससे हर जिले में क्रिकेट का प्रसार होगा और अधिक से अधिक प्रतिभाएं सामने आएंगी।

राजस्थान क्रिकेट संघ ने इस उद्देश्य से एक छह सदस्यीय “क्रिकेट ग्राउंड एवं स्टेडियम डवलपमेंट कमेटी” का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता एडहॉक कमेटी सदस्य आशीष तिवाड़ी करेंगे। कमेटी में सत्यनारायण शर्मा, ब्रज किशोर उपाध्याय, पवन गोयल, सुशील जैन, गोविंद स्वरूप उपाध्याय और अरिष्ट सिंघवी को शामिल किया गया है।

यह कमेटी सभी जिलों में आवश्यक भूमि का चयन कर, भूमि आवंटन, अनुबंध और लीज से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करेगी। साथ ही, सीएसआर फंड, जिला क्रिकेट संघ और राजस्थान क्रिकेट संघ के सहयोग से स्टेडियम निर्माण कार्य को जल्द से जल्द शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।

आरसीए की योजना के अनुसार, हर जिले में बनने वाले इन स्टेडियमों में प्रशिक्षण और अभ्यास के साथ-साथ प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। इससे स्थानीय खिलाड़ियों को बड़े स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा और क्रिकेट का स्तर पूरे राज्य में समान रूप से ऊंचा होगा। खासतौर से ग्रामीण और छोटे कस्बों के खिलाड़ी, जिन्हें अब तक पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते थे, इन स्टेडियमों से जुड़कर अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे।

आरसीए का यह कदम राजस्थान क्रिकेट के लिए दूरगामी प्रभाव वाला साबित हो सकता है। स्टेडियम निर्माण से जहां युवा खिलाड़ियों को अत्याधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा, वहीं राज्य में खेल का वातावरण भी और सशक्त होगा। इससे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर तैयारी करने का अवसर मिलेगा।

कुमावत ने कहा कि इस पहल से राजस्थान के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए बड़े अवसर पैदा होंगे। इससे क्रिकेट प्रतिभाओं को निखारने में मदद मिलेगी और राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत पहचान मिलेगी।