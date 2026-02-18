राजस्थान में कंस्ट्रक्शन कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर की हत्या, भाई का आरोप- गड़बड़ी उजागर करने पर 4 लोगों ने मार डाला

राजस्थान के अलवर जिले में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना नौगांवा थाना क्षेत्र के धनेटा गांव स्थित एक फार्महाउस की है, जहां मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे 35 वर्षीय सचिन कुमार की मौत हो गई। परिजनों ने चार लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है

राजस्थान के अलवर जिले में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना नौगांवा थाना क्षेत्र के धनेटा गांव स्थित एक फार्महाउस की है, जहां मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे 35 वर्षीय सचिन कुमार की मौत हो गई। परिजनों ने चार लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है, जबकि अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति ने इसे करंट लगने से हुई दुर्घटना बताया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

40 बीघा प्रोजेक्ट पर चल रहा था काम पुलिस के अनुसार, सचिन कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शामली जिले के ऊन कस्बे के निवासी थे। वे पिछले छह महीनों से धनेटा गांव स्थित रेनबो कंपनी के 40 बीघा में फैले फार्महाउस प्रोजेक्ट पर असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। यहां कॉलोनियों का निर्माण कार्य चल रहा था।

नौगांवा थाने के एएसआई सतीश कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी।

भाई का आरोप—गड़बड़ी उजागर करने पर मार डाला सचिन के भाई सुरेंद्र ने नौगांवा थाने में फारूक, हक्का, लखेंद्र और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। सुरेंद्र का आरोप है कि चारों आरोपी प्रोजेक्ट में बाउंड्री वॉल निर्माण के दौरान गुणवत्ता संबंधी गंभीर अनियमितताएं कर रहे थे। सचिन ने इन गड़बड़ियों का विरोध किया और इसकी शिकायत 5 फरवरी को थाने में दी थी।

सुरेंद्र ने बताया कि शिकायत के बाद से ही आरोपियों द्वारा सचिन को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। मंगलवार शाम आरोपियों ने मिलकर कार्यस्थल पर ही सचिन की हत्या कर दी।

परिवार का कहना है कि यह महज हादसा नहीं, बल्कि सुनियोजित साजिश है। सचिन के परिवार में पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं, जिनका अब सहारा छिन गया है।

दूसरी तरफ—करंट लगने से मौत का दावा वहीं, सचिन को अस्पताल पहुंचाने वाले फारूक ने पुलिस को बताया कि जहां कंपनी का प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां से 11 केवी की बिजली लाइन गुजर रही है। घटना के समय सचिन और यूसुफ फ्लैग पाइप निकाल रहे थे। इसी दौरान लोहे का पाइप ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन तार से छू गया, जिससे दोनों को करंट लग गया।

फारूक के अनुसार, दोनों को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सचिन को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से झुलसे यूसुफ का इलाज जारी है।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। मौके से साक्ष्य जुटाए गए हैं और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मौत करंट लगने से हुई या फिर किसी हमले का परिणाम है।

जांच अधिकारी ने बताया कि यदि हत्या की पुष्टि होती है तो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, यदि यह हादसा साबित होता है तो लापरवाही और सुरक्षा मानकों की जांच भी की जाएगी।

कई सवालों के घेरे में घटना इस मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं—क्या सचिन की मौत वाकई एक हादसा है या फिर निर्माण कार्य में अनियमितताओं को लेकर शुरू हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया?

पुलिस अब तकनीकी और फोरेंसिक पहलुओं के साथ-साथ घटनास्थल की परिस्थितियों की गहन जांच कर रही है। सचिन की मौत ने न केवल उनके परिवार को झकझोर दिया है, बल्कि निर्माण कार्यों में सुरक्षा और पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।