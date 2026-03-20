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5 राज्यों के चुनाव में राजस्थान का दबदबा; सचिन पायलट सहित 3 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी

Mar 20, 2026 03:11 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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राजस्थान में अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की कल्याणकारी योजनाओं में बजट खर्च नहीं होने को लेकर सियासत गरमा गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाते हुए भजनलाल शर्मा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

5 राज्यों के चुनाव में राजस्थान का दबदबा; सचिन पायलट सहित 3 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी

देश के पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों का शंखनाद हो चुका है और इस बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राजस्थान के नेताओं पर बड़ा भरोसा जताया है। पार्टी आलाकमान ने सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह और नीरज डांगी को अहम जिम्मेदारियां सौंपते हुए चुनावी मैदान में उतारा है। इन नेताओं के सामने चुनौती सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि पार्टी के लिए ‘मिशन इम्पॉसिबल’ को संभव बनाने की है।

केरल में पायलट पर ‘यूनिटी’ और जीत की दोहरी जिम्मेदारी

राजस्थान के कद्दावर नेता सचिन पायलट को केरल में ‘सीनियर ऑब्जर्वर’ बनाया गया है। यह जिम्मेदारी इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि केरल में कांग्रेस पिछले दो चुनावों से सत्ता से बाहर है।

पायलट के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन को एकजुट करना है। गुटबाजी से जूझ रही प्रदेश इकाई में ‘यूनाइटेड फ्रंट’ तैयार करना और युवाओं को पार्टी से जोड़ना उनकी प्राथमिकता होगी। सूत्रों के मुताबिक, पायलट लगातार केरल के दौरे कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर रणनीति को मजबूत करने में जुटे हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि पायलट संगठन को एकजुट करने में सफल होते हैं, तो कांग्रेस के लिए केरल में वापसी की राह आसान हो सकती है।

असम में कड़ी चुनौती, हिमंत सरमा से सीधा मुकाबला

पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह को असम का प्रभारी बनाया गया है, जहां कांग्रेस के लिए राह सबसे कठिन मानी जा रही है। यहां उनका सीधा मुकाबला हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली बीजेपी से है।

दिलचस्प बात यह है कि हिमंत बिस्वा सरमा कभी कांग्रेस का हिस्सा रह चुके हैं, जिससे उन्हें पार्टी की आंतरिक कार्यप्रणाली की गहरी समझ है। ऐसे में जितेंद्र सिंह के सामने रणनीतिक रूप से मजबूत ‘काउंटर प्लान’ तैयार करने की चुनौती है।

टिकट वितरण से लेकर गठबंधन की संभावनाओं तक, जितेंद्र सिंह हर स्तर पर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। असम में कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करना उनके राजनीतिक कौशल की बड़ी परीक्षा होगी।

नीरज डांगी पर टिकट चयन की जिम्मेदारी

राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें केरल में टिकट स्क्रीनिंग कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। इस बार कांग्रेस ने साफ संकेत दिए हैं कि उम्मीदवार चयन में ‘जिताऊ क्षमता’ ही सबसे बड़ा पैमाना होगा।

डांगी और उनकी टीम लगातार मैराथन बैठकों के जरिए हर सीट पर गहन मंथन कर रही है। पार्टी इस बार किसी भी तरह की चूक से बचना चाहती है, क्योंकि पिछली हारों का बड़ा कारण कमजोर उम्मीदवार चयन भी माना गया था।

कांग्रेस के लिए ‘अस्तित्व’ की लड़ाई

इन चुनावों को कांग्रेस के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। केरल और असम जैसे राज्यों में पार्टी पिछले एक दशक से सत्ता से दूर है, जबकि दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में भी स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।

पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि राजस्थान के इन नेताओं का अनुभव और संगठनात्मक पकड़ चुनावी समीकरण बदल सकती है। जहां असम में भंवर जितेंद्र सिंह को बीजेपी के मजबूत किले को चुनौती देनी है, वहीं केरल में सचिन पायलट और नीरज डांगी की जोड़ी वामपंथी गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश करेगी।

दांव पर साख, नजरें नतीजों पर

राजस्थान के इन तीनों नेताओं के लिए यह सिर्फ संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक साख की भी परीक्षा है। चुनावी नतीजे तय करेंगे कि कांग्रेस का यह दांव कितना सफल रहा।

यदि ये नेता अपने-अपने राज्यों में पार्टी को मजबूती दिलाने में सफल होते हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भूमिका और प्रभाव दोनों बढ़ सकते हैं। वहीं, असफलता की स्थिति में कांग्रेस की रणनीति और नेतृत्व पर सवाल उठना तय है।

इन हालात में पांच राज्यों के चुनाव कांग्रेस के लिए सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि राजनीतिक भविष्य तय करने वाला बड़ा मोड़ साबित हो सकते हैं।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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