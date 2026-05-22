राजस्थान से कांग्रेस की राज्यसभा सीट पर 4 चेहरों की दावेदारी; किस पर दांव लगाएगा हाईकमान?

राजस्थान की तीन राज्यसभा सीटों पर 18 जून को होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों को लेकर शुरुआती तैयारी कर चुकी है

राजस्थान की तीन राज्यसभा सीटों पर 18 जून को होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों को लेकर शुरुआती तैयारी कर चुकी है और कोर कमेटी की बैठक के बाद संभावित नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है। दूसरी ओर कांग्रेस में सार्वजनिक तौर पर ज्यादा गतिविधि दिखाई नहीं दे रही, लेकिन पार्टी के भीतर एक सीट को लेकर दावेदारी और लॉबिंग का दौर शुरू हो चुका है।

कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि खाली होने वाली राज्यसभा सीट पर एक बार फिर बाहरी चेहरे को मौका दिया जाए या इस बार राजस्थान के किसी नेता को प्राथमिकता मिले।

राजस्थान से चेहरे को मौका देने पर मंथन राजस्थान में राज्यसभा की कुल 10 सीटें हैं और फिलहाल कांग्रेस व बीजेपी के पास 5-5 सांसद हैं। इनमें बीजेपी के रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत के साथ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है।

कांग्रेस के मौजूदा पांच राज्यसभा सांसदों में चार नेता दूसरे राज्यों से जुड़े माने जाते हैं। इनमें सोनिया गांधी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद कुमार तिवारी शामिल हैं। ऐसे में पार्टी के भीतर यह चर्चा तेज है कि इस बार खाली होने वाली सीट पर राजस्थान के किसी स्थानीय चेहरे को मौका दिया जा सकता है।

हालांकि प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व की ओर से अब तक किसी नाम पर आधिकारिक रायशुमारी या संकेत सामने नहीं आए हैं।

दावेदारी के लिए दिल्ली में सक्रिय तीन चेहरे राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में तीन नेता सक्रिय रूप से दिल्ली में अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे बताए जा रहे हैं। इनमें दो नेताओं को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समर्थन प्राप्त माना जा रहा है।

नीरज डांगी: दूसरी पारी की कोशिश वर्तमान राज्यसभा सांसद नीरज डांगी दूसरी बार राज्यसभा पहुंचने की कोशिश में हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार वे राष्ट्रीय नेतृत्व से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। डांगी को गहलोत समर्थक नेताओं में गिना जाता है और संगठन में उनकी सक्रियता भी उनकी दावेदारी को मजबूत बनाती है।

दिनेश खोड़निया: क्षेत्रीय संतुलन का तर्क डूंगरपुर से जुड़े पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश खोड़निया भी राज्यसभा की दौड़ में बताए जा रहे हैं। मेवाड़-वागड़ क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पकड़ को आधार बनाकर वे दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि पूर्व में उनका नाम पेपर लीक मामले की जांच के दौरान विवादों में भी आया था।

पवन खेड़ा: दिल्ली से राजस्थान कनेक्शन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा भी संभावित दावेदारों में शामिल बताए जा रहे हैं। उनका जन्म उदयपुर में हुआ था और इसी आधार पर वे राजस्थान से दावेदारी की चर्चा में हैं। हालांकि उनकी सक्रिय राजनीति और संगठनात्मक भूमिका मुख्य रूप से दिल्ली केंद्रित रही है।

बताया जाता है कि वर्ष 2022 के राज्यसभा चुनाव में भी पवन खेड़ा को उम्मीद थी, लेकिन उस समय पार्टी ने दूसरे नेताओं को मौका दिया था।

सीपी जोशी बिना लॉबिंग सबसे आगे राज्यसभा की इस संभावित दौड़ में एक नाम ऐसा भी सामने आ रहा है, जिसे पार्टी के भीतर सबसे मजबूत माना जा रहा है—पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ. सीपी जोशी।

पार्टी सूत्रों के अनुसार जोशी किसी तरह की लॉबिंग में सक्रिय नहीं हैं, लेकिन उनके लंबे राजनीतिक अनुभव और संगठनात्मक भूमिका को देखते हुए उनका नाम गंभीरता से विचाराधीन माना जा रहा है।