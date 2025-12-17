राजस्थान में ED के खिलाफ कांग्रेस का ऐलान-ए-जंग; कांग्रेस आज BJP मुख्यालय तक करेगी कूच

संक्षेप: राजस्थान की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से कांग्रेस के पांच साल और भाजपा सरकार के दो साल के कामकाज की तुलना पर दी गई बहस की चुनौती को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने खुले मंच से स्वीकार कर लिया है।

राजधानी जयपुर में आज सियासत अपने चरम पर नजर आने वाली है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के कथित दुरुपयोग को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। दोपहर होते-होते जयपुर की सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सैलाब उतरने की तैयारी में है, और निशाने पर है — भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मुख्यालय।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस प्रदर्शन को सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि “लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई” बताया है। पार्टी का दावा है कि यह आंदोलन आने वाले दिनों में राजनीतिक दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। सवाल सिर्फ ED की कार्रवाई का नहीं, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर खड़े होते बड़े संकट का बताया जा रहा है।

कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को डराने और दबाने के लिए कर रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से की गई लंबी पूछताछ इसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है।

कांग्रेस का दावा है कि अब तक ED द्वारा दायर किसी भी चार्जशीट पर अदालत ने संज्ञान नहीं लिया है, इसके बावजूद नेताओं को लगातार जांच के नाम पर घेरा जा रहा है। पार्टी इसे “डर का माहौल बनाने की कोशिश” बता रही है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं मीडिया चेयरपर्सन स्वर्णिम चतुर्वेदी के अनुसार, आज 17 दिसंबर को दोपहर 2 बजे जयपुर और आसपास के जिलों से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पर जुटेंगे। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला जाएगा, जो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय की ओर कूच करेगा।

सूत्रों की मानें तो प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है और संवेदनशील इलाकों पर खास नजर रखी जा रही है। यह भी आशंका जताई जा रही है कि अगर भीड़ उम्मीद से ज्यादा हुई तो हालात तनावपूर्ण हो सकते हैं।

जयपुर ही नहीं, बल्कि आज राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन होगा। जिला कांग्रेस कमेटियों ने सुबह 11 बजे से धरना-प्रदर्शन का आह्वान किया है। कांग्रेस इसे “समानांतर संघर्ष” का नाम दे रही है, जिससे केंद्र सरकार पर एक साथ कई मोर्चों से दबाव बनाया जा सके।

यहीं सियासी लड़ाई थमती नजर नहीं आ रही। कांग्रेस ने 21 दिसंबर को मनरेगा को लेकर भी चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा कर दी है। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार मनरेगा के बजट और भुगतान में कटौती कर गरीबों के हक पर चोट कर रही है।