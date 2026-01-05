Hindustan Hindi News
राजस्थान के 3 कांग्रेस सांसदों का MP फंड हरियाणा में खर्च होगा? जानिए आखिर क्या है पूरा मामला

संक्षेप:

राजस्थान के तीन कांग्रेस सांसदों द्वारा अपने सांसद निधि (एमपीलैड) से हरियाणा में विकास कार्यों की सिफारिश किए जाने पर सियासी घमासान तेज हो गया है। 

Jan 05, 2026 10:46 pm IST
राजस्थान के तीन कांग्रेस सांसदों द्वारा अपने सांसद निधि (एमपीलैड) से हरियाणा में विकास कार्यों की सिफारिश किए जाने पर सियासी घमासान तेज हो गया है। झुंझुनूं से सांसद बृजेंद्र सिंह ओला, चूरू से सांसद राहुल कस्वां और भरतपुर से सांसद संजना जाटव ने हरियाणा के कैथल विधानसभा क्षेत्र में सांसद फंड से एक करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सिफारिश की है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है।

बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इसे राजस्थान की जनता के साथ “खुला धोखा” करार देते हुए कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दस्तावेजों के साथ पोस्ट करते हुए कहा कि राजस्थान के करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल हरियाणा में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बेटे के निर्वाचन क्षेत्र में किया जा रहा है, जो पूरी तरह राजनीतिक पक्षपात को दर्शाता है।

अमित मालवीय ने लिखा, “कांग्रेस से बड़ी कोई धोखेबाज पार्टी नहीं हो सकती। इस बार राजस्थान के लोग निशाने पर हैं। राजस्थान के तीन कांग्रेस सांसदों ने अपने एमपीलैड फंड को हरियाणा के कैथल विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने की सिफारिश की है, जो कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला का निर्वाचन क्षेत्र है।”

दरअसल, आदित्य सुरजेवाला कैथल विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक हैं। आरोप है कि केवल पिछले 3 से 4 महीनों में राजस्थान के इन तीन सांसदों ने कैथल क्षेत्र में एक करोड़ रुपये से ज्यादा के विकास कार्यों की सिफारिश कर दी।

किस सांसद ने कितने कामों की सिफारिश की?

झुंझुनूं सांसद बृजेंद्र सिंह ओला ने कुल 24.71 लाख रुपये के चार विकास कार्यों की सिफारिश की है। इनमें कैथल कोर्ट परिसर में स्टांप वेंडर और आमजन के लिए थर्माकोल शेड, चौपाल में शेड निर्माण, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए फर्नीचर व वाटर कूलर और सेक्टर-19 में सड़क व नाली निर्माण शामिल है।

चूरू सांसद राहुल कस्वां ने सबसे अधिक 50 लाख रुपये के सात विकास कार्यों की सिफारिश की है। इनमें स्कूल व कॉलेज भवन निर्माण, सामुदायिक भवन, जैन स्थानक में पब्लिक हॉल, ओपन जिम, अंबेडकर भवन में कमरे व शौचालय, ओल्ड एज होम में टिन शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स जैसे कार्य शामिल हैं।

भरतपुर सांसद संजना जाटव ने 45.55 लाख रुपये के छह विकास कार्यों की सिफारिश की है। इनमें वाल्मीकि धर्मशाला की बाउंड्री वॉल, सड़क पर इंटरलॉकिंग ब्लॉक, रविदासिया धर्मशाला में गेट और टॉयलेट ब्लॉक, श्मशान में आरसीसी शेड, सामुदायिक हॉल और अग्रसेन धर्मशाला में पब्लिक शेड का निर्माण शामिल है।

एमपीलैड गाइडलाइन पर भी उठे सवाल

एमपीलैड (सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना) की गाइडलाइन के अनुसार, लोकसभा सांसद साल में एक बार अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर देश में कहीं भी अधिकतम 25 लाख रुपये तक के विकास कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं। वहीं, सांसद अपने क्षेत्र में सालाना 5 करोड़ रुपये तक के विकास कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं।

हालांकि, बीजेपी का आरोप है कि भले ही यह तकनीकी रूप से गाइडलाइन के भीतर हो, लेकिन राजनीतिक नैतिकता के लिहाज से यह फैसला सवालों के घेरे में है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राजस्थान के सांसदों को अपने प्रदेश की जनता की जरूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए थी, न कि दूसरे राज्य में पार्टी विशेष से जुड़े क्षेत्र को फायदा पहुंचाना।

कांग्रेस की चुप्पी, बढ़ता विवाद

इस पूरे मामले पर फिलहाल कांग्रेस सांसदों या पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन बीजेपी ने संकेत दिए हैं कि वह इस मुद्दे को जनता के बीच जोर-शोर से उठाएगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह विवाद आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन सकता है, खासकर तब जब इसे “राजस्थान के पैसे का हरियाणा में इस्तेमाल” के रूप में पेश किया जा रहा है।

कुल मिलाकर, एमपीलैड फंड के इस इस्तेमाल ने न केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप को तेज कर दिया है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि सांसद निधि का उद्देश्य स्थानीय विकास है या राजनीतिक समीकरण साधने का जरिया।

