राजस्थान में कांग्रेस विधायक का मंत्री खराड़ी पर गरीबों की 52 बीघा जमीन हड़पने का आरोप; बोले - इस्तीफा देकर बकरी चराओ

राजस्थान की सियासत में जमीन घोटाले को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक एवं जिला अध्यक्ष गणेश घोघरा ने टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें खुली चुनौती दी है।
राजस्थान की सियासत में जमीन घोटाले को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक एवं जिला अध्यक्ष गणेश घोघरा ने टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें खुली चुनौती दी है। घोघरा ने मंत्री पर बेटे के साथ मिलकर गरीबों की 52 बीघा जमीन हड़पने का आरोप लगाया और कहा कि अगर उनमें दम है तो इसकी निष्पक्ष जांच करवा लें।
गुरुवार को डूंगरपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक घोघरा ने मंत्री खराड़ी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, “आप तो चुपचाप बैठ जाओ। किसी युवा को मौका दो। आपके पास बकरियां हैं, बकरियां चराओ। आप जनजाति क्षेत्र का भला नहीं कर सकते।” घोघरा ने यह भी कहा कि मंत्री की उम्र हो चुकी है और अब उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए ताकि युवाओं को आगे आने का अवसर मिल सके।
52 बीघा जमीन हड़पने का आरोप
विधायक घोघरा ने आरोप लगाया कि बांसवाड़ा जिले के दानपुर क्षेत्र में मंत्री बाबूलाल खराड़ी और उनके बेटे ने मिलकर गरीब आदिवासी परिवारों की करीब 52 बीघा जमीन अपने नाम कर ली। उन्होंने कहा कि मंत्री खराड़ी अगर ईमानदार हैं तो इस पूरे मामले की जांच करवा लें। “अगर मेरे ऊपर जमीन या भ्रष्टाचार का एक भी आरोप साबित हो जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा,” घोघरा ने चुनौती देते हुए कहा।
मंत्री के आरोपों पर पलटवार
दरअसल, तीन दिन पहले टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कांग्रेस विधायक गणेश घोघरा पर जमीन धोखाधड़ी के दो मामले दर्ज होने और पंचायत समिति के क्वार्टर में अवैध रूप से रहने का आरोप लगाया था। इसी बयान के जवाब में विधायक घोघरा ने यह पलटवार किया।
घोघरा ने कहा कि मंत्री जिन दो एफआईआर को जमीन घोटाले से जोड़ रहे हैं, वे दोनों आम लोगों की समस्याओं को लेकर दर्ज हुई थीं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में सुंदरपुर में आयोजित फॉलोअप शिविर के दौरान लोग पट्टों की मांग को लेकर खड़े थे, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार के बावजूद अधिकारी पट्टे जारी नहीं कर रहे थे। इससे नाराज लोगों ने पंचायत में अधिकारियों को बंद कर दिया। “मैं वहां लोगों की आवाज उठाने गया था। इसी दौरान कई लोगों के साथ मुझ पर भी एफआईआर हुई,” उन्होंने कहा।
2024 की एफआईआर का भी दिया जवाब
विधायक ने बताया कि दूसरी एफआईआर वर्ष 2024 में कलेक्ट्री पर हुए प्रदर्शन के दौरान दर्ज हुई थी। यह भी आमजन की समस्याओं को लेकर थी। घोघरा ने कहा, “अगर जनता की आवाज उठाने पर एफआईआर होती है तो 100 एफआईआर करा दो, मैं डरने वाला नहीं हूं।”
अधिकारियों पर दबाव के आरोप
घोघरा ने मंत्री और सरकार पर अधिकारियों को दबाव में काम कराने के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि परिसीमन में गंभीर गड़बड़ियां की गई हैं। कांग्रेस के प्रभाव वाले वार्डों को तोड़ दिया गया, जबकि भाजपा के इशारे पर 1700 की आबादी पर कई वार्ड बना दिए गए हैं और कुछ वार्डों में अब भी 8 से 10 हजार की आबादी है। उन्होंने कहा कि परिसीमन के स्पष्ट नियम हैं, इसके बावजूद अधिकारी दबाव में गलत निर्णय ले रहे हैं।
“धमकी नहीं, चेतावनी”
विधायक ने कहा, “भाजपा के मंत्री अधिकारियों को धमकाते हैं, लेकिन मैं धमकी देने वाला नहीं हूं। यह धमकी नहीं, चेतावनी है। सरकार बदलेगी तो सब देखा जाएगा।”
पोस्टिंग के नाम पर वसूली का आरोप
घोघरा ने मंत्री खराड़ी पर पोस्टिंग के नाम पर पैसे वसूले जाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मंत्री के साथ रहने वाले लोग नौकरी और पोस्टिंग दिलाने के नाम पर वसूली कर रहे हैं। डूंगरपुर से विधायक प्रत्याशी रहे बंशीलाल कटारा का नाम लेते हुए घोघरा ने कहा कि नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन हटाने के डर से कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा। “मंत्री में दम है तो इस पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करें,” उन्होंने कहा।
