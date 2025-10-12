गृह मंत्री आ रहे हैं, दिवाली से पहले पर्ची बदल जाएगी ! डोटासरा ने राजस्थान को लेकर कर डाली ये भविष्यवाणी

राजस्थान की राजनीति में दीपावली से पहले फिर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस ने यह साफ संकेत दे दिया है

राजस्थान की राजनीति में दीपावली से पहले फिर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस ने यह साफ संकेत दे दिया है कि पार्टी अब सिर्फ बचाव की मुद्रा में नहीं, बल्कि भाजपा को पलटवार की पोज़िशन में घेरने की तैयारी में है।

यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भले ही RTI कानून के 20 साल पूरे होने के अवसर पर बुलाई गई थी, लेकिन इसके भीतर से कई सियासी संदेश निकले केंद्र पर हमला, भाजपा में अंतर्कलह का तंज और अमित शाह के दौरे को लेकर भविष्यवाणी जैसी टिप्पणी।

डोटासरा ने शुरुआत में ही केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि “RTI कानून की आत्मा को कमजोर किया गया है।”

यह बयान सिर्फ एक कानूनी बहस नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है।

कांग्रेस अब जनता के “सूचना के अधिकार” को लोकतंत्र बनाम सत्ता केंद्रीकरण की लड़ाई के रूप में पेश करना चाहती है।

यह रणनीति कांग्रेस के लिए दोहरी भूमिका निभाती है—एक तरफ पार्टी खुद को पारदर्शिता और जवाबदेही की पक्षधर बताना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा पर “जानकारी छिपाने” और “लोकतंत्र दबाने” का आरोप लगाकर नैरेटिव पलटने की कोशिश कर रही है।

डोटासरा ने अपने भाषण में मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, भूमि अधिग्रहण कानून और खाद्य सुरक्षा अधिनियम का ज़िक्र किया।

यह उल्लेख सिर्फ उपलब्धियों की याद नहीं, बल्कि जनता के मन में यूपीए सरकार के “वेलफेयर मॉडल” को फिर से जीवित करने का प्रयास है।

यह कांग्रेस की एक पुरानी लेकिन असरदार रणनीति है—“जो किया था, वही जनता के काम आया।”

वर्तमान बेरोजगारी और महंगाई के माहौल में जब जनता राहत की तलाश में है, तब इन जनहित योजनाओं का स्मरण कांग्रेस को नैतिक बढ़त देने का माध्यम बन सकता है।

टीकाराम जूली ने सतीश पूनिया के पुस्तक विमोचन पर अपने बयान में कहा—“वहां आधे मंच का समर्थन मेरा था… सांप-सीढ़ी का खेल चल रहा था।”

यह बयान हल्का व्यंग्य लग सकता है, लेकिन इसके भीतर गंभीर राजनीतिक संकेत हैं।

जूली ने अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा में गुटबाजी की ओर इशारा किया।

पूनिया, दीया कुमारी और अन्य नेताओं के बीच चल रही खींचतान अब सार्वजनिक रहस्य बन चुकी है।

कांग्रेस इस असंतुलन को चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहती है—“भाजपा में अंदर ही अंदर उबाल है।”

डोटासरा का सबसे चर्चित बयान रहा—“गृह मंत्री आ रहे हैं, दिवाली से पहले पर्ची बदल जाएगी।”

यह बात मज़ाक या भविष्यवाणी, दोनों रूपों में देखी जा रही है।

राजनीतिक गलियारों में इसे भाजपा के संगठन या सरकार में संभावित फेरबदल के संकेत के रूप में पढ़ा जा रहा है।

डोटासरा इस बयान से दो चीज़ें साधना चाहते हैं

(1) भाजपा में अंदरूनी अस्थिरता का माहौल दिखाना।

(2) कांग्रेस समर्थकों में यह संदेश देना कि विरोधी खेमे में भी “कुर्सी की लड़ाई” जारी है।

इससे कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में मनोबल बनाए रखने की कोशिश कर रही है।

पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस राजस्थान में अपेक्षाकृत शांत थी। लेकिन अब पार्टी ने अपना पॉलिटिकल ऑफेंसिव मोड ऑन कर दिया है।