राजस्थान में कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद की रेस में 3000 दावेदार; हाईकमान के पास पहुंची जिलों की रिपोर्ट

राजस्थान कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत शुरू हुए इस अभियान में अब तक 50 जिलों में रायशुमारी का पहला चरण पूरा हो चुका है। इसके लिए नियुक्त 30 केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल को सौंप दी है। अब वेणुगोपाल इन रिपोर्टों के आधार पर राजस्थान कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मंथन करेंगे।

दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ राजस्थान में ही जिलाध्यक्ष बनने के लिए 3000 से अधिक आवेदन आए हैं। जयपुर शहर अध्यक्ष पद के लिए 32 लोगों ने आवेदन किया है, जबकि जयपुर ग्रामीण (पूर्व और पश्चिम) के लिए 60 से ज्यादा नाम सामने आए हैं। आवेदनकर्ताओं की सूची में विधायकों, पूर्व विधायकों और वरिष्ठ नेताओं तक के नाम शामिल हैं। इससे यह स्पष्ट है कि संगठन में पद की दावेदारी को लेकर नेताओं में जबरदस्त उत्साह है।

कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और पर्यवेक्षक जीआर राजू के अनुसार, अधिकांश पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को भेज दी है, जबकि कुछ शेष पर्यवेक्षक 21 अक्टूबर तक रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके बाद 24 अक्टूबर को केसी वेणुगोपाल दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में सभी पर्यवेक्षकों के साथ वन-टू-वन संवाद करेंगे। इस बैठक में रायशुमारी के दौरान सामने आए सुझावों, विवादों और स्थानीय समीकरणों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

बैठक के बाद वेणुगोपाल प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर अंतिम सूची पर मंथन करेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार, शीर्ष नेतृत्व नवंबर के पहले सप्ताह तक जिलाध्यक्षों की घोषणा कर सकता है।

सूत्र बताते हैं कि कुछ मौजूदा जिलाध्यक्षों को दोबारा मौका मिल सकता है, जबकि कई जिलों में नए चेहरों को भी जगह देने की तैयारी है। संगठन सृजन अभियान के तहत पार्टी ने प्रत्येक जिले से छह-छह नामों का पैनल तैयार करने के निर्देश दिए थे। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, माइनॉरिटी और अन्य वर्गों से एक-एक नाम शामिल किया गया है, ताकि सामाजिक संतुलन बना रहे।

रायशुमारी के दौरान कई जिलों में नेताओं के बीच शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। सीकर, झुंझुनूं, अलवर, जयपुर ग्रामीण, अजमेर, नागौर, करौली, कोटा और सवाई माधोपुर जिलों में समर्थकों के बीच टकराव की नौबत तक आ गई थी। भीड़भाड़ और नारेबाजी के चलते कुछ स्थानों पर पुलिस को दखल देनी पड़ी।

इन घटनाओं पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर अपील करते हुए कहा कि “नेताओं को संयम बनाए रखना चाहिए और चयन प्रक्रिया में दबाव बनाने से बचना चाहिए। संगठन सृजन अभियान का उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना है, न कि आंतरिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना।”

राहुल गांधी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर नई ऊर्जा देने की कोशिश कर रही है। पार्टी का मानना है कि नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति से आगामी निकाय और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की पकड़ मजबूत होगी।