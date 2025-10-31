Hindustan Hindi News
मंत्री का फोन कलेक्टर नहीं उठाते! टैंपो में बैठने जितने MLA नहीं जीतेंगे; डोटासरा ने बताया राजस्थान में किसका राज

संक्षेप: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार को बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि “आरएसएस चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन ऐसे राज कर रहा है जैसे जनता ने चुनकर भेजा हो।

Fri, 31 Oct 2025 10:25 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार को बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि “आरएसएस चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन ऐसे राज कर रहा है जैसे जनता ने चुनकर भेजा हो।” डोटासरा ने आरोप लगाया कि बिना जनता के वोट के आरएसएस सरकार पर अंकुश जमाए बैठा है। “राजस्थान अब स्वतंत्र राज्य नहीं रहा, बीजेपी-आरएसएस ने इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है।

जयपुर में कांग्रेस मुख्यालय पर मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने कहा कि राज्य में हालात इतने खराब हैं कि ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह हावी है। “मुख्यमंत्री और मंत्री तक की बात नहीं सुनी जा रही, तो आम जनता का क्या हाल होगा? अबकी बार बीजेपी को टैंपो में बैठने जितने विधायक भी नहीं मिलेंगे,” उन्होंने तंज कसा।

डोटासरा ने कहा कि पूरे प्रदेश में प्रशासन की मनमानी चल रही है। “मंत्रियों के कलेक्टर तक फोन नहीं उठाते। जब मंत्री जिले में जाते हैं, तो सर्किट हाउस में उनसे मिलने पांच लोग भी नहीं आते। जनता का भरोसा उठ चुका है। मंत्री अब तो सिर्फ कलेक्टर के साथ चाय-नाश्ता करके लौट आते हैं,” उन्होंने कहा।

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि राजस्थान में ठेके अब गुजरात की लॉबी के पास जा रहे हैं। “दिल्ली की पर्ची लेकर आने वाले ठेकेदारों को ही काम मिल रहा है। मंत्री सवाल उठाते हैं, फिर दो दिन में सेट हो जाते हैं,” डोटासरा ने व्यंग्य किया।

उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग की व्यवस्था भी बिगड़ चुकी है। “पहले डीजीपी का इकबाल होता था, अब एक डीजी के ऊपर चार-चार डीजी बैठा दिए। कमिश्नर भी है और अब स्पेशल कमिश्नर भी—आखिर करेगा क्या?” उन्होंने सवाल दागा।

डोटासरा ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में जब एक मंत्री ने शिकायत की कि कलेक्टर और एसपी उनकी नहीं सुनते, तो मुख्यमंत्री ने कहा—“आपकी खुद की इतनी शिकायतें दिल्ली तक पहुंची हैं कि पीएम और अमित शाह तक बात चली गई।” इसके बाद सभी मंत्री चुप हो गए।

चुनाव तैयारियों को लेकर डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस ने सभी बूथों पर बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त कर दिए हैं, लेकिन निर्वाचन विभाग अब तक ट्रेनिंग की सूचना तक नहीं दे रहा। “यह तो उनकी जिम्मेदारी है,” उन्होंने कहा।

डोटासरा ने कहा कि एसआईआर क्षेत्र में हर वोटर से फोटो मांगा जा रहा है, जबकि बीएलओ घर-घर जा रहे हैं। “जब बीएलओ एप पर ही फोटो ले सकते हैं, तो लोगों से फोटो क्यों मंगवाई जा रही है? गांवों में रहने वाले लोग कहां से फोटो लाएंगे?” उन्होंने सवाल उठाया।

डोटासरा के निशाने पर बीजेपी, आरएसएस, ब्यूरोक्रेसी और सरकारी सिस्टम—सब एक साथ थे। उन्होंने कहा कि अब जनता सब समझ चुकी है और “हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से इस बार बीजेपी का सफाया तय है।”

