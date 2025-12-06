राजस्थान: कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने की तैयारी, भाजपा का दो साल बनाम 5 साल तुलना पत्र चुनावी हथियार बनेगा

संक्षेप: आगामी पंचायत और निकाय चुनावों से पहले भाजपा संगठन ने कांग्रेस के खिलाफ डिजिटल और ग्राउंड दोनों स्तर पर आक्रामक मोड अपनाने का फैसला किया है।

आगामी पंचायत और निकाय चुनावों से पहले भाजपा संगठन ने कांग्रेस के खिलाफ डिजिटल और ग्राउंड दोनों स्तर पर आक्रामक मोड अपनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को कोटा, जोधपुर और जयपुर संभाग के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से सीधा संवाद कर सरकार के दो साल बनाम कांग्रेस के पांच साल के कामों की तुलना जनता तक पहुंचाने का टास्क सौंपा। सीएम ने स्पष्ट संदेश दिया कि कार्यकर्ता ही संगठन की रीढ़ हैं, और उनकी ताकत के बल पर दो साल की उपलब्धियां कांग्रेस के पांच वर्षों के शासन पर भारी साबित होंगी।

सीएम आवास पर हुई बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और संगठन से जुड़े दिग्गज मौजूद रहे। संवाद से पहले बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर पुष्पांजलि अर्पित की गई।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि संगठन की ऊर्जा बूथ स्तर तक मजबूत नेटवर्क से आती है। उन्होंने कहा हमारी सरकार ने दो साल में वे काम कर दिखाए, जिन्हें कांग्रेस पांच साल में भी पूरा नहीं कर सकी।

सीएम ने निर्देश दिए कि 10 से 25 दिसंबर तक सरकार के दो साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रमों में हर कार्यकर्ता सक्रिय भूमिका निभाए और उपलब्धियों को घर-घर पहुंचाए।

सीएम ने यमुना जल समझौता, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ के एमओयू, 92 हजार युवाओं को दी गई नौकरियां, दिसंबर में 15 हजार नई भर्तियों की घोषणा और रामजल सेतु लिंक जैसे प्रोजेक्टों को विकास मॉडल की आधारशिला बताया।

कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे दुष्प्रचार का जवाब तथ्य और डेटा से दें। जनता को बताएं कि हमने काम किया है, वादे नहीं।

भाजपा ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विपक्ष के नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। सीएम ने सोशल मीडिया टीम और संगठन के पदाधिकारियों को सरकार की उपलब्धियों को आक्रामक तरीके से प्रचारित करने के निर्देश दिए।

प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पंचायत और निकाय चुनावों में तकनीक निर्णायक भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा प्रदेश में बिना पेपर लीक के युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। यह उपलब्धि कांग्रेस के शासनकाल की तुलना में ऐतिहासिक है। इसे हर घर तक पहुंचाना है।

1. सत्ता-संगठन की सीधी मॉनिटरिंग

सीएम और प्रदेशाध्यक्ष संभागीय बैठकों में स्थानीय मुद्दों, विकास कार्यों और बूथ संरचना की स्थिति की सीधी समीक्षा कर रहे हैं। मंडल अध्यक्षों से फीडबैक लेकर पंचायत-निकाय चुनावों के लिए संगठन को एक्टिव मोड में लाया जा रहा है।

2. ‘तुलना पत्र’ जनता तक

कार्यकर्ताओं को कांग्रेस सरकार के पांच साल और भजनलाल सरकार के दो साल के विकास मॉडल की तुलना वाला पत्रक दिया गया है। यह गांव-ढाणी और शहरी वार्डों तक वितरित किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्रों में विकास पुस्तिकाएं भी बांटी जाएंगी। यह तुलना पत्र चुनाव में भाजपा का प्रमुख हथियार बनेगा।

3. जनता की शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री तक

बैठकों में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि पानी, बिजली, सड़क और विकास कार्यों से जुड़ी हर शिकायत बूथ स्तर से सीधे सीएम कार्यालय तक पहुंचाई जाए। इन इनपुट्स को चुनावी घोषणाओं और रणनीति में शामिल करने की योजना है।

नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि यमुना जल समझौता हो और उसने किसानों को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन किसान सरकार के साथ खड़ा रहा।

उन्होंने दावा किया कि ईआरसीपी में 19,600 करोड़ के टेंडर जारी हो चुके हैं और समझौते की डीपीआर तैयार है। “पांच साल में कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर सकी, यह जनता के मूड का संकेत है।”

राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि दोनों बजट कार्यकर्ताओं के सुझावों के आधार पर तैयार किए गए। उन्होंने कहा भजनलाल सरकार ने दो साल में ठोस काम धरातल पर उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने पांच साल में खोखले वादों से जनता को ठगा।