राजस्थान कांग्रेस में नियुक्तियों का दौर, 4 जिलाध्यक्षों के नाम तय; जयपुर शहर की कमान सुनील शर्मा के हाथ
कांग्रेस पार्टी ने संगठन सृजन अभियान के तहत बचे हुए पांच जिलों में से चार जिलों के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश के 50 में से 49 जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पूरी हो गई है। पार्टी ने जयपुर शहर जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सुनील शर्मा को सौंपी है।
कांग्रेस पार्टी ने संगठन सृजन अभियान के तहत बचे हुए पांच जिलों में से चार जिलों के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश के 50 में से 49 जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पूरी हो गई है। पार्टी ने जयपुर शहर जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सुनील शर्मा को सौंपी है। वहीं प्रतापगढ़ से दिग्विजय सिंह पुरावत, झालावाड़ से वीरेंद्र सिंह गुर्जर और बारां से हंसराज मीणा को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब केवल राजसमंद जिले में जिलाध्यक्ष की घोषणा होना शेष है।
कांग्रेस संगठन के अनुसार, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति राहुल गांधी के फॉर्मूले के तहत रायशुमारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद की गई है। इससे पहले नवंबर 2025 में कांग्रेस ने 45 जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की थी। ताजा घोषणा के साथ संगठनात्मक ढांचा लगभग पूरा हो गया है।
जयपुर शहर की कमान सुनील शर्मा को
जयपुर शहर जिलाध्यक्ष बनाए गए सुनील शर्मा पिछले लोकसभा चुनाव में जयपुर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। हालांकि चुनाव से पहले उन्होंने खुद टिकट लौटाने का फैसला किया था। उनके इस कदम ने उस वक्त राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा बटोरी थी। अब एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपी है।
विवादों में रहा था सुनील शर्मा का नाम
लोकसभा चुनाव के दौरान सुनील शर्मा उस समय विवादों में आ गए थे, जब उनका एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वे आरएसएस समर्थक संस्था ‘जयपुर डायलॉग्स’ के मंच पर नजर आए थे। वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं, जिनमें शशि थरूर भी शामिल थे, ने इस पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर भी मामला तूल पकड़ गया और शर्मा का टिकट बदलने की मांग उठने लगी।
विवाद बढ़ने के बाद सुनील शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उम्मीदवारी छोड़ने की पेशकश की थी। इसके कुछ ही समय बाद कांग्रेस ने जयपुर लोकसभा सीट से उनका टिकट बदलते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास को उम्मीदवार घोषित कर दिया था।
अन्य जिलों में भी नई जिम्मेदारियां
कांग्रेस ने प्रतापगढ़ जिले से दिग्विजय सिंह पुरावत को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं झालावाड़ में वीरेंद्र सिंह गुर्जर और बारां में हंसराज मीणा को संगठन की कमान सौंपी गई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, इन नियुक्तियों में संगठनात्मक अनुभव, स्थानीय पकड़ और कार्यकर्ताओं के बीच स्वीकार्यता को प्राथमिकता दी गई है।
दिल्ली बैठक में हुआ मंथन
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि गुरुवार को दिल्ली में हुई अहम बैठक में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के साथ-साथ संगठन से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। डोटासरा के अनुसार, बैठक में राहुल गांधी ने संगठन की स्थिति को लेकर विस्तार से फीडबैक लिया और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया।
बैठक में संगठन निर्माण, संगठन की सक्रियता, एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) और मनरेगा से जुड़े आंदोलनों को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। पार्टी का फोकस आगामी राजनीतिक चुनौतियों के मद्देनजर संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर है।
पायलट, जूली सहित कई नेता रहे मौजूद
दिल्ली में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट भी मौजूद रहे। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी राजस्थान में संगठन की स्थिति को लेकर अपना फीडबैक रखा।
संगठन सृजन अभियान पर कांग्रेस का फोकस
कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि संगठन सृजन अभियान के जरिए जिलों में मजबूत नेतृत्व खड़ा कर पार्टी को दोबारा मजबूत किया जा सकता है। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों की तैयारी के लिहाज से अहम माना जा रहा है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, जल्द ही ब्लॉक और मंडल स्तर पर भी संगठनात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
राजसमंद जिले में जिलाध्यक्ष की घोषणा को लेकर पार्टी में अभी मंथन जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही वहां भी नियुक्ति कर संगठन सृजन अभियान को पूरी तरह से अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।