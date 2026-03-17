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राजस्थान कांग्रेस में संगठन विस्तार,13 नए नगर अध्यक्ष नियुक्त, 5 जिलों में डोटासरा ने सौंपी जिम्मेदारी

Mar 17, 2026 02:27 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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राजस्थान में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 13 नए नगर अध्यक्षों की नियुक्ति की है।

राजस्थान कांग्रेस में संगठन विस्तार,13 नए नगर अध्यक्ष नियुक्त, 5 जिलों में डोटासरा ने सौंपी जिम्मेदारी

राजस्थान में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 13 नए नगर अध्यक्षों की नियुक्ति की है। इन नियुक्तियों को आगामी संगठनात्मक गतिविधियों और चुनावी तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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सोमवार को जारी सूची के अनुसार ये नियुक्तियां राज्य के पांच जिलों में की गई हैं। इनमें अजमेर में एक, अलवर जिले में पांच, भीलवाड़ा ग्रामीण क्षेत्र में तीन, डीडवाना-कुचामन में एक और जोधपुर जिले में दो नगर अध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी का फोकस स्थानीय स्तर पर संगठन को सक्रिय और मजबूत करने पर है।

अलवर जिले में सबसे ज्यादा नियुक्तियां

जारी सूची के मुताबिक अलवर जिले में सबसे अधिक पांच नगर अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नसीराबाद से योगेश परिहार, नौगांव से गुलशन, गोविंदगढ़ से सुनील कुमार मिश्रा, रामगढ़ से दया किशन सैनी और बरोदा मेव से गौरीशंकर को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा बहादुरपुर से धीरज शर्मा और मालाखेड़ा से लालाराम सैनी को भी नगर अध्यक्ष बनाया गया है। इन नियुक्तियों के जरिए कांग्रेस ने अलवर में संगठनात्मक पकड़ मजबूत करने का संकेत दिया है।

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भीलवाड़ा ग्रामीण में भी संगठन को मजबूती

भीलवाड़ा ग्रामीण क्षेत्र में तीन नए नगर अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। बनेड़ा से भंवरलाल रेगर, रायला से अनिल कोगता और शाहपुर से रमेश सेन को संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन क्षेत्रों में पार्टी लंबे समय से संगठन को सक्रिय करने की कोशिश कर रही थी, ऐसे में यह फैसला अहम माना जा रहा है।

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डीडवाना-कुचामन और जोधपुर में भी नियुक्तियां

डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामन सिटी में सत्येंद्र सारस्वत को नगर अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं जोधपुर जिले में भी दो नियुक्तियां की गई हैं, जहां बिलाड़ा से गिरधारी लाल परिहार और बालेसर से संतोष सांखला को जिम्मेदारी दी गई है। इन क्षेत्रों में स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।

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चुनावी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही नियुक्तियां

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये नियुक्तियां केवल संगठन विस्तार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक रूप से की गई हैं। कांग्रेस नेतृत्व जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और बूथ स्तर तक पकड़ मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार नए नगर अध्यक्षों को संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने, कार्यकर्ताओं को जोड़ने और स्थानीय मुद्दों को मजबूती से उठाने की जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि इन नियुक्तियों से कांग्रेस को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मजबूती मिलेगी।

कुल मिलाकर, प्रदेश कांग्रेस की यह पहल संगठन को नई ऊर्जा देने के साथ-साथ आगामी चुनावी मुकाबलों के लिए जमीन तैयार करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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