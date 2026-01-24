राजस्थान को सांप्रदायिक प्रयोगशाला बनाया जा रहा है; डिस्टर्ब एरिया एक्ट पर अशोक गहलोत की दो टूक

संक्षेप: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘डिस्टर्ब एरिया एक्ट’ को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए गहलोत ने कहा कि जिस राजस्थान की पहचान “पधारो म्हारे देस”, आपसी भाईचारा और सदियों पुरानी सांझी संस्कृति से रही है,

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘डिस्टर्ब एरिया एक्ट’ को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए गहलोत ने कहा कि जिस राजस्थान की पहचान “पधारो म्हारे देस”, आपसी भाईचारा और सदियों पुरानी सांझी संस्कृति से रही है, उसी प्रदेश को अब ‘अशांत’ घोषित करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने इसे राजस्थान के इतिहास का अब तक का सबसे शर्मनाक कदम बताया।

गहलोत ने कहा कि राजस्थान हमेशा से शांति, सहअस्तित्व और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक रहा है। यहां अलग-अलग धर्म, जाति और समुदाय के लोग मिल-जुलकर रहते आए हैं। ऐसे प्रदेश में डिस्टर्ब एरिया एक्ट जैसा कानून लागू करना न केवल सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि राज्य की मूल पहचान पर भी गहरा आघात करेगा।

‘शांति का मॉडल बनाम सांप्रदायिक प्रयोगशाला’ पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरणा लेकर देश का पहला ‘शांति और अहिंसा विभाग’ बनाया था। इस विभाग का मकसद समाज में संवाद, सद्भाव और प्रेम की संस्कृति को बढ़ावा देना था, ताकि किसी भी तरह की नफरत और विभाजनकारी सोच को पनपने से रोका जा सके।

गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले इसी विभाग को निष्क्रिय कर दिया। उन्होंने इसे एक “सोची-समझी रणनीति” करार देते हुए कहा कि शांति और अहिंसा की सोच को कमजोर कर नफरत के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। उनके मुताबिक, डिस्टर्ब एरिया एक्ट इसी नीति का अगला कदम है, जिसके जरिए समाज को बांटने और डर का माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है।

भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार राजस्थान को “सांप्रदायिक प्रयोगशाला” बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह के कानून सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सकते हैं और प्रदेश में अनावश्यक तनाव पैदा कर सकते हैं। गहलोत का कहना है कि सुरक्षा के नाम पर लाया जा रहा यह कानून वास्तव में राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब राजस्थान में कानून-व्यवस्था की स्थिति पहले से मौजूद कानूनी प्रावधानों के तहत नियंत्रित की जा सकती है, तो फिर डिस्टर्ब एरिया एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह सचमुच सुरक्षा के लिए है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक बिसात बिछी हुई है?

राजनीतिक हलचल तेज गहलोत के इस बयान के बाद राजस्थान की सियासत में नई हलचल पैदा हो गई है। कांग्रेस ने इसे प्रदेश की संस्कृति और सामाजिक एकता के खिलाफ कदम बताते हुए विरोध तेज कर दिया है। वहीं, भाजपा सरकार का कहना है कि यह कानून सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया जा रहा है और इसका किसी भी समुदाय को निशाना बनाने से कोई लेना-देना नहीं है।

हालांकि, विपक्ष का आरोप है कि इस तरह के कानूनों से आम लोगों में डर का माहौल बनता है और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा मिलता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि डिस्टर्ब एरिया एक्ट को लेकर आने वाले दिनों में सियासी टकराव और तेज हो सकता है।