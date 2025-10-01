rajasthan commercial lpg cylinder price increase new rates राजस्थान में कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़े, जानिए नई कीमतें कब से लागू होंगी, Jaipur Hindi News - Hindustan
त्योहारी सीजन में जब रसोई की रौनक बढ़नी चाहिए, तब आम जनता पर महंगाई का नया वार हो गया है। राजस्थान में आज से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 15 रुपए बढ़ गए हैं।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरWed, 1 Oct 2025 12:38 PM
त्योहारी सीजन में जब रसोई की रौनक बढ़नी चाहिए, तब आम जनता पर महंगाई का नया वार हो गया है। राजस्थान में आज से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 15 रुपए बढ़ गए हैं। यानी होटल, ढाबा, मिठाई की दुकानें और बड़ी कैटरिंग यूनिट्स को अब खाना बनाने के लिए ज्यादा खर्च उठाना होगा।

पेट्रोलियम कंपनियों HPCL, BPCL और IOCL ने कीमतों की समीक्षा के बाद यह नया दाम लागू कर दिया है। ताज़ा रेट लिस्ट के अनुसार अब 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 1623.50 रुपए में मिलेगा, जबकि पहले इसकी कीमत 1608.50 रुपए थी।

दिलचस्प बात यह है कि ठीक एक महीने पहले यानी सितंबर में कंपनियों ने 51 रुपए सस्ता किया था। उससे पहले अगस्त में 34 रुपए, जुलाई में 58 रुपए की राहत दी गई थी। लेकिन अब त्योहार के समय कंपनियों ने फिर से बोझ डाल दिया।

अगर पूरे साल का हिसाब देखें तो जनवरी से अब तक कई बार दाम घटे भी हैं –

• जनवरी: 14.50 रुपए की कटौती

• फरवरी: 6 रुपए की कमी

• अप्रैल: 40.50 रुपए की राहत

• मई: 24.50 रुपए कम

लेकिन त्योहार आते-आते फिर कंपनियों ने अपना रंग दिखा दिया।

आम घरों के लिए राहत की खबर यह है कि घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिलहाल राजस्थान में घरेलू सिलेंडर 856.50 रुपए का ही मिलेगा।

साथ ही, राज्य सरकार की ओर से बीपीएल और उज्जवला योजना वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाले सिलेंडर पहले की ही तरह मिलते रहेंगे।

त्योहारों के समय जब हलवाई, रेस्टोरेंट और होटल वाले सबसे ज्यादा गैस खपत करते हैं, तभी दाम बढ़ जाना उनके लिए सिरदर्द बन गया है। हलवाई संघ का कहना है कि इस फैसले से मिठाई और खाने-पीने की चीजें महंगी हो सकती हैं। जो खर्च पहले ही आटा, दूध और चीनी की बढ़ती कीमतों से बढ़ चुका है, अब गैस ने भी जेब पर डाका डाल दिया है।

राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक गहलोत का कहना है कि कंपनियों की रेट लिस्ट के मुताबिक नई कीमतें पूरे प्रदेश में लागू होंगी। उन्होंने माना कि इससे सबसे ज्यादा असर होटल इंडस्ट्री और छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा।

जयपुर के एक ढाबा मालिक ने नाराज़गी जताते हुए कहा –

“हर महीने कभी दाम घटाते हैं, कभी बढ़ा देते हैं। आम आदमी का बजट और व्यापारी का हिसाब गड़बड़ हो जाता है। त्योहार पर भी चैन नहीं है।”

विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने-घटने से LPG रेट पर असर पड़ता है। अगर कच्चे तेल की कीमतें और ऊपर गईं, तो आने वाले महीनों में घरेलू सिलेंडर पर भी बोझ पड़ सकता है।

