rajasthan cold weather night sunshine warmth सर्द हवाओं से ठंडी हुई राजस्थान की रातें: दिन में धूप ने दी हल्की गर्माहट, Jaipur Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan cold weather night sunshine warmth

सर्द हवाओं से ठंडी हुई राजस्थान की रातें: दिन में धूप ने दी हल्की गर्माहट

उत्तर भारत से चल रही सर्द हवाओं का असर अब राजस्थान में भी महसूस होने लगा है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की ठंड की शुरुआत हो गई है। अक्टूबर के पहले पखवाड़े में ही कई शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरSat, 11 Oct 2025 09:44 AM
share Share
Follow Us on
सर्द हवाओं से ठंडी हुई राजस्थान की रातें: दिन में धूप ने दी हल्की गर्माहट

उत्तर भारत से चल रही सर्द हवाओं का असर अब राजस्थान में भी महसूस होने लगा है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की ठंड की शुरुआत हो गई है। अक्टूबर के पहले पखवाड़े में ही कई शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। आमतौर पर ऐसा मौसम अक्टूबर के तीसरे पखवाड़े में देखने को मिलता है, लेकिन इस बार मौसम ने जल्दी करवट ले ली है।

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में राजस्थान के 15 से ज्यादा शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। सबसे ठंडी रात सीकर में रही, जहां पारा गिरकर 15.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसी तरह झुंझुनूं, चूरू, पिलानी, नागौर, जयपुर, बीकानेर, कोटा और अजमेर में भी हल्की सर्दी दर्ज की गई।

दिन में हालांकि मौसम थोड़ा गर्म बना हुआ है। प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में धूप के कारण तापमान में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जैसलमेर में दिन का अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि बाड़मेर में 35.4 डिग्री रहा। इसके अलावा जालोर में 33.5, गंगानगर में 32.5, बीकानेर में 32.4, फलोदी में 32.8, जोधपुर में 32.7, चित्तौड़गढ़ में 32.3, कोटा में 30.9 और जयपुर व नागौर में 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

दिन में गर्माहट के बावजूद रात का मौसम अब ठंडा महसूस होने लगा है। ग्रामीण इलाकों में सुबह-सुबह हल्की ठंडी हवाओं के साथ ओस की बूंदें भी दिखने लगी हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मौसमी बदलाव उत्तर भारत से आने वाली सर्द हवाओं का असर है।

जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, “राज्य में अगले दो दिनों तक मौसम लगभग स्थिर रहेगा। रातें ठंडी रहेंगी और दिन में तापमान थोड़ा बढ़ेगा। अगले सप्ताह से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है।”

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में शुष्क हवाएं चल रही हैं। मानसून की विदाई के बाद यह सामान्य स्थिति है। हालांकि, दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ने से सर्दी का शुरुआती असर दिखाई देने लगा है।

मौसम में आई इस हल्की ठंडक का असर अब खेती पर भी दिखने लगा है। किसानों ने बताया कि सुबह के समय खेतों में काम करने के लिए अब हल्की सर्दी का एहसास होने लगा है। धान की कटाई और सरसों की बुवाई के लिए यह तापमान अनुकूल माना जा रहा है।

राजधानी जयपुर में बीते तीन दिनों से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। दिन में धूप रहने के बावजूद सुबह और देर रात ठंडी हवाएं चल रही हैं। शुक्रवार को जयपुर में न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहा।

मौसम विभाग का कहना है कि पिछले कुछ सालों में अक्टूबर के पहले पखवाड़े में इतनी गिरावट दुर्लभ रही है। आमतौर पर तापमान में ऐसी कमी अक्टूबर के तीसरे सप्ताह के बाद ही होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार हिमालयी क्षेत्रों में जल्दी बर्फबारी शुरू होने के कारण राजस्थान में सर्दी ने जल्दी दस्तक दी है।

Weather Winter Season

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।