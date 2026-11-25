शेखावाटी क्षेत्र में सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है। सीकर के फतेहपुर में रात का तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, सीकर में न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके साथ ही फतेहपुर प्रदेश के सबसे ठंडे इलाकों में शामिल रहा।

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। इस दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।

राजस्थान में उत्तरी हवाओं के तेज होने से सर्दी का असर बढ़ने लगा है। प्रदेश के कई शहरों में रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, टोंक, पिलानी और सीकर समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान नीचे आया। उत्तर-पूर्वी राजस्थान के जिलों में सुबह और शाम हल्की शीतलहर चलने लगी है। इसका सबसे ज्यादा असर नागौर, सीकर, अलवर और अजमेर के आसपास के इलाकों में देखने को मिला।

शेखावाटी क्षेत्र में सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है। सीकर के फतेहपुर में रात का तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, सीकर में न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके साथ ही फतेहपुर प्रदेश के सबसे ठंडे इलाकों में शामिल रहा। दूसरी ओर, पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों में अभी सर्दी का असर अपेक्षाकृत कम है। मंगलवार को बाड़मेर में दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया।

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। इस दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। सुबह और शाम सर्दी का असर तेज रहेगा, जबकि दिन में धूप निकलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिलेगी।

दिन में तेज धूप, शाम होते ही बढ़ने लगी ठिठुरन पिछले 24 घंटे के मौसम पर नजर डालें तो मंगलवार को प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में आसमान साफ रहा। दिनभर तेज धूप निकलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। दोपहर के समय धूप में हल्की गर्माहट महसूस हुई, लेकिन शाम होते ही मौसम का मिजाज बदलने लगा। उत्तरी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट आई और ठंड का असर बढ़ गया।

शेखावाटी क्षेत्र में रात के समय सर्द हवा के कारण गलन महसूस की जा रही है। फतेहपुर में लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। यहां मंगलवार को पारा 4.3 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, सीकर में न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री दर्ज किया गया। सुबह के समय ठंड का असर ज्यादा रहा।

जयपुर में दिन का पारा 28.6 डिग्री पर पहुंचा राजधानी जयपुर में मंगलवार को तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। दिनभर तेज धूप रहने से अधिकतम तापमान में करीब 1 डिग्री की बढ़ोतरी हुई और यह 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस रहा। शाम होते ही हल्की सर्द हवा चलने लगी, जिससे ठंड का एहसास बढ़ गया।

अजमेर में दिन-रात के तापमान में 21 डिग्री का अंतर अजमेर में मंगलवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहां दिन और रात के तापमान में 21.3 डिग्री का अंतर रहा। सुबह और रात के समय ठंड का असर बना हुआ है।

उदयपुर में रात का पारा 1.5 डिग्री गिरा उदयपुर में न्यूनतम तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को यह 11.2 डिग्री था, जो मंगलवार को घटकर 9.7 डिग्री पर पहुंच गया। हालांकि, अधिकतम तापमान में 0.6 डिग्री की बढ़ोतरी हुई और यह 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन में धूप से हल्की गर्माहट रही, जबकि सुबह और रात में सर्दी का असर बना रहा।

कोटा में रात का तापमान 12 डिग्री पर आया कोटा में न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री से घटकर 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं, अधिकतम तापमान 28 डिग्री से बढ़कर 28.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। सर्द हवाओं के कारण आने वाले दिनों में रात के समय ठंड बढ़ने की संभावना है।

अलवर में सुबह से ही ठंड का असर अलवर में मंगलवार सुबह से ही सर्दी महसूस की गई। यहां अधिकतम तापमान करीब 27 से 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।

सीकर में रात को बढ़ी गलन, दिन में खिली धूप सीकर में मंगलवार को दिनभर धूप खिली रही। सुबह 10 बजे तक सर्दी का असर बना रहा, इसके बाद धूप निकलने से राहत मिली। यहां अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रात के समय गलन बढ़ने से लोगों को ठंड का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है।