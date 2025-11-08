सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन: राजस्थान में दिन में धूप, रात में गलन

Hindustan Hindi News
संक्षेप: उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में हुई बर्फबारी का असर अब राजस्थान में साफ नजर आ रहा है। बीते दो दिनों में राज्य का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है।

Sat, 8 Nov 2025 10:05 AMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में हुई बर्फबारी का असर अब राजस्थान में साफ नजर आ रहा है। बीते दो दिनों में राज्य का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। शुक्रवार को राजस्थान के पांच प्रमुख शहरों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज हुआ, जिससे लोगों को सीजन की पहली कड़ाके की ठंड का अहसास हुआ। नागौर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर समेत कई जिलों में शुक्रवार की रात अब तक की सबसे ठंडी रही।

मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सक्रिय वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते हुई बर्फबारी ने मैदानी इलाकों की ठंड बढ़ा दी है। राजस्थान में भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर समेत उत्तर और पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में पिछले 48 घंटों के भीतर तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई।

नागौर इस सीजन का सबसे ठंडा शहर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। अजमेर में तापमान 8.2 डिग्री तक गिर गया, जो इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही। वहीं जयपुर में न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस, उदयपुर में 9.4 और बीकानेर में 9.6 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलते सुबह और देर शाम ठिठुरन महसूस की जा रही है।

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, अगले एक सप्ताह तक राजस्थान में मौसम शुष्क और साफ रहेगा। उत्तर-पश्चिम दिशा से ठंडी हवाएं चलती रहेंगी, जिससे रात और सुबह के तापमान में और गिरावट संभव है। हालांकि दिन के तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव बना रहेगा। विभाग का कहना है कि नवंबर के दूसरे सप्ताह तक यही मौसम ट्रेंड रहेगा।

राज्यभर में शुक्रवार को आसमान पूरी तरह साफ रहा। तेज धूप के कारण दिन में थोड़ी राहत जरूर महसूस हुई, लेकिन सुबह और शाम के समय ठंड ने लोगों को कंपा दिया। साफ मौसम की वजह से प्रदूषण का स्तर भी गिरा है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर जैसे शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार देखा गया।

दिन के अधिकतम तापमान में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 33.3, फलोदी में 31.8, बीकानेर में 30.8, जोधपुर में 30.6, पिलानी में 30.5 और टोंक में 30.1 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा अधिकांश शहरों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ।

सुबह और शाम के समय उत्तरी हवाओं का प्रभाव सबसे ज्यादा रहा। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और भरतपुर संभागों में लोगों को ठंडी हवाओं ने घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया। अलवर, झुंझुनूं और सीकर जिलों में खेतों में काम करने वाले किसानों को ठिठुरन का सामना करना पड़ा।

मौसम विभाग ने सलाह दी है कि लोग सुबह और रात के समय खुद को ठंड से बचाने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े पहनें, खासकर बुजुर्ग और बच्चे सावधानी बरतें। विभाग के अनुसार, यदि वेस्टर्न डिस्टरबेंस का कोई नया प्रभाव नहीं आया तो आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की और गिरावट संभव है।

साफ आसमान, ठंडी हवाएं और तेजी से गिरता तापमान — राजस्थान में सर्दी ने अब दस्तक दे दी है।

