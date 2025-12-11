Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
राजस्थान में कड़ाके की सर्दी, पारा 3 डिग्री तक लुढ़का, 20 से ज्यादा शहर 10 डिग्री से नीचे

Dec 11, 2025 12:25 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान में दिसंबर की शुरुआत से ही सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और अब प्रदेश में ठंड का प्रकोप चरम पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे आमजन का जनजीवन प्रभावित हो गया है। शेखावाटी से लेकर मारवाड़ तक सुबह और शाम की ठिठुरन ने लोगों की दिनचर्या को अस्त-व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल इस ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं है, हालांकि 12 दिसंबर से तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

प्रदेश में बीते दिन सबसे ठंडा स्थान पहाड़ी पर्यटन नगरी माउंट आबू रहा, जहाँ न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं नागौर में 3.3 डिग्री और फतेहपुर में पारा 3.4 डिग्री तक लुढ़क गया। इन इलाकों में सुबह-शाम ठंडी हवाओं ने लोगों को घरों में ही कैद रहने पर मजबूर कर दिया। खुले क्षेत्रों, खासकर शेखावाटी इलाके में पाला जमने जैसी स्थिति भी देखने को मिली।

नागौर और फतेहपुर के अलावा राजस्थान के अन्य शहरों में भी न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट दर्ज हुई। सीकर में पारा 5 डिग्री पर आ गया, जबकि लूणकरणसर में 5.1 डिग्री, दौसा में 5.7 डिग्री, जालौर में 5.9 डिग्री और करौली में 6.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।

मारवाड़ क्षेत्र के कई हिस्सों में सुबह के वक्त कोहरा और बर्फीली हवाओं के कारण दृश्यता प्रभावित हुई। ग्रामीण इलाकों में सुबह खेतों पर पाला जमने से किसान परेशान दिखे।

सुबह और रात की कड़कड़ाती ठंड के बीच लोगों को दिन में खिली तेज धूप ने राहत दी। आसमान साफ रहने के कारण तापमान दिन के समय तेजी से बढ़ा और कई शहरों में पारा 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया।

प्रदेश में बुधवार को सबसे अधिक दिन का तापमान बाड़मेर में 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे वहां ठंड का असर अपेक्षाकृत कम महसूस हुआ। हालांकि सुबह और रात के समय यहां भी सर्द हवाएं अपना असर दिखाती रहीं।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि गुरुवार और शुक्रवार को भी सर्दी का यही दौर जारी रहेगा। उत्तर भारत से आने वाली बर्फीली उत्तरी हवाएं राजस्थान में तापमान को और नीचे ला रही हैं। इस कारण अगले 48 घंटों तक न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट जारी रहेगी।

मौसम विभाग के मुताबिक 12 दिसंबर से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान में सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से प्रदेश के कुछ हिस्सों—खासकर पश्चिमी और उत्तरी जिलों—में हल्के बादल छाने की संभावना है।

इस सिस्टम के चलते उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं कमजोर पड़ेंगी, जिससे तापमान में 1–3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि ठंड से पूरी तरह राहत मिलने में अभी समय लगेगा, लेकिन लोगों को सुबह-शाम की हाड़ कंपाने वाली सर्दी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी।

ठंड के तेज होते ही सुबह और देर शाम बाजारों में लोगों की आवाजाही कम देखी जा रही है। चाय की दुकानों और अलाव के आसपास लोगों की भीड़ बढ़ गई है। स्कूल जाने वाले बच्चों और सुबह काम पर निकलने वाले लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

कई जिलों में अस्पतालों में सर्दी, खांसी और सांस संबंधी मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।

राजस्थान में कड़ाके की यह सर्दी आने वाले दिनों में थोड़ी नरम होने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल शीतलहर का असर जारी रहेगा।

