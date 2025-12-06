बर्फीली हवा से कांप रहा राजस्थान, राजस्थान में पारा लुढ़का 2 डिग्री से नीचे

संक्षेप: राजस्थान में उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। राज्य के कई जिलों में हाड़ कंपाने वाली सर्दी का असर तेज हो गया है। शेखावाटी इलाके में तो रात का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच गया, जिसके कारण खेतों में पाला जमने लगा है।

राजस्थान में उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। राज्य के कई जिलों में हाड़ कंपाने वाली सर्दी का असर तेज हो गया है। शेखावाटी इलाके में तो रात का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच गया, जिसके कारण खेतों में पाला जमने लगा है। पाले की वजह से रबी की फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका बढ़ गई है। किसानों के मुताबिक गेंहू, चना और सरसों की फसल पर सबसे अधिक असर दिख रहा है।

पिछले 24 घंटे में राज्य के 15 से ज्यादा शहरों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में भी इस सीजन पहली बार न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। मौसम में अचानक आई इस ठंड ने आमजन के साथ ही किसान वर्ग की चिंता बढ़ा दी है।

सीकर जिले के फतेहपुर को इस वक्त राजस्थान का सबसे ठंडा इलाका माना जा रहा है। यहां बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं, बीकानेर के लूणकरणसर में 3.2, सीकर में 3, नागौर में 3.1, अलवर में 5.4, दौसा में 4.6 और झुंझुनूं में 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। शेखावाटी के चूरू, सीकर, झुंझुनूं के साथ नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर में रात के समय तेज ठंड महसूस की जा रही है।

राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। सुबह और देर रात शहर में सर्द हवाओं के कारण लोगों को अंगीठी, हीटर और गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है।

सर्द हवाओं के चलते दिन में धूप की तपिश भी कम पड़ रही है। तेज धूप के बावजूद तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है। अलवर, पिलानी, सीकर, उदयपुर, चूरू, बारां, सिरोही, करौली, प्रतापगढ़, झुंझुनूं और पाली में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। सिरोही में शुक्रवार को सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया, जहां अधिकतम तापमान महज 22 डिग्री सेल्सियस रहा।

कम तापमान और शीतलहर की वजह से सुबह-शाम सड़कों पर आवाजाही भी कम हो गई है। कई स्थानों पर घनी ठंड के कारण बाजारों में भी रौनक कम देखी जा रही है।

मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले एक सप्ताह तक राज्य में मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि इस दौरान तापमान में किसी खास बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। शेखावाटी इलाके में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। कई स्थानों पर शीतलहर का असर बने रहने की चेतावनी भी जारी की गई है।

उन्होंने बताया कि साफ आसमान और बर्फीली हवाएं न्यूनतम तापमान को और नीचे ले आती हैं, जिसके चलते रात व सुबह के समय पाला जमने की आशंका बढ़ जाती है। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी फसलों को नुकसान से बचाने के लिए रात के समय सिंचाई या धुआं करने जैसे उपाय अपनाएं।