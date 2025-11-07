Hindustan Hindi News
सीजन की रिकॉर्ड ठंड: राजस्थान में 7 डिग्री तक गिरा तापमान, सभी शहरों में पारा 20 से नीचे

सीजन की रिकॉर्ड ठंड: राजस्थान में 7 डिग्री तक गिरा तापमान, सभी शहरों में पारा 20 से नीचे

संक्षेप: प्रदेश में सर्दी ने दस्तक दे दी है और कई जिलों में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सीजन में पहली बार तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच गया है।

Fri, 7 Nov 2025 10:41 AMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर, चूरू, कोटा, जोधपुर, अजमेर
प्रदेश में सर्दी ने दस्तक दे दी है और कई जिलों में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सीजन में पहली बार तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच गया है। शेखावाटी के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। वहीं नागौर और लूणकरणसर में भी पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया।

मौसम विभाग जयपुर के अनुसार, उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के कारण प्रदेश में तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में फतेहपुर में तापमान में करीब 5.8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। नागौर में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री और बीकानेर जिले के लूणकरणसर में 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

गुरुवार का दिन राजस्थान के लिए इस सीजन का सबसे ठंडा दिन साबित हुआ। पहली बार ऐसा हुआ जब पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान में आमतौर पर तापमान ज्यादा रहता है, लेकिन अब वहां भी सर्दी का असर दिखने लगा है।

बाड़मेर में न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री, जैसलमेर में 17.5, फलोदी में 18.2, जोधपुर में 13.7, बीकानेर और गंगानगर में 14.2-14.2, उदयपुर में 14, सीकर में 11, पिलानी में 11.6, जयपुर में 16.7, अजमेर में 13.7, कोटा में 17.8 और अलवर में 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं का असर केवल रात में ही नहीं, बल्कि दिन में भी महसूस किया गया। गुरुवार को दिन के तापमान में भी गिरावट आई और अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में साफ मौसम रहेगा, लेकिन ठंडी हवाएं जारी रहेंगी, जिससे न्यूनतम तापमान में और गिरावट हो सकती है।

दिन में सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 34.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा जयपुर, अजमेर, टोंक, अलवर, सीकर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और नागौर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ।

राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र इस बार भी सर्दी में सबसे आगे रहा। सीकर और फतेहपुर में तापमान सबसे नीचे दर्ज किया गया। देर शाम के समय चलने वाली ठंडी हवाओं ने लोगों को sweaters और shawls निकालने पर मजबूर कर दिया है। कई इलाकों में सुबह के समय हल्का कोहरा भी देखने को मिला।

मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले एक सप्ताह तक राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि, उत्तरी हवाएं चलने के कारण न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की और गिरावट संभव है। इसका असर खासकर शेखावाटी, बीकानेर, नागौर, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में ज्यादा देखने को मिलेगा।

राजधानी जयपुर समेत अधिकांश शहरों में सुबह-शाम के समय ठंडक महसूस की जा रही है। बाजारों में गर्म कपड़ों की मांग बढ़ गई है और चाय-कॉफी की दुकानों पर भी भीड़ देखी जा रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, नवंबर के पहले सप्ताह में इतनी गिरावट असामान्य नहीं है, लेकिन इस बार हवाओं की दिशा में बदलाव और साफ आसमान के कारण सर्दी ने जल्दी दस्तक दी है।

राजस्थान में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन तापमान में गिरावट का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने किसानों को सुबह के समय खेतों में ओस से बचाव के उपाय करने की सलाह दी है, ताकि फसलों पर ठंड का असर न पड़े।

