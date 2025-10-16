Hindustan Hindi News
उत्तरी हवाओं से बढ़ी ठंडक, राजस्थान के 15 शहरों में तापमान 20 डिग्री से नीचे

Thu, 16 Oct 2025 10:24 AMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान में मौसम ने करवट ले ली है। अक्टूबर के मध्य में ही सर्दी ने धीरे-धीरे दस्तक दे दी है। उत्तर भारत में हुई बर्फबारी और वहां से चल रही ठंडी हवाओं के असर से राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बुधवार और गुरुवार की रातों में हल्की ठंड महसूस की गई, वहीं नागौर में इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही, जहां न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ।

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, बुधवार रात राज्य के 15 से अधिक शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। शेखावाटी के सीकर, चूरू, झुंझुनूं और बीकानेर संभाग के शहरों में रात के समय हल्की सर्द हवाओं का असर रहा। दिन के तापमान में हल्की गर्माहट बनी रही, जिससे लोगों को सुबह और शाम ठंडक तथा दिन में हल्की गर्मी का मिश्रित अनुभव हुआ।

गुरुवार को नागौर में इस सीजन का सबसे ठंडा रिकॉर्ड दर्ज हुआ। यहां न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो औसत से करीब 3-4 डिग्री नीचे रहा। इसके अलावा सीकर, टोंक, जोधपुर और कोटा जैसे शहरों में भी तापमान सामान्य से नीचे रहा। मौसम विभाग ने बताया कि इन इलाकों में रात के समय तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है और यह रुझान दीपावली तक जारी रहेगा।

जोधपुर में न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री, चूरू में 17.3, उदयपुर में 17.4, चित्तौड़गढ़ में 17.3, पिलानी में 16, सीकर में 15, अजमेर में 16.3, वनस्थली (टोंक) में 16.1, जयपुर में 19.2, अलवर में 17.8, भीलवाड़ा में 17.4, बाड़मेर में 20.2, जैसलमेर में 20.5 और गंगानगर में 18.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ।

उत्तर भारत से आने वाली ठंडी उत्तरी हवाओं का सबसे ज्यादा असर बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में देखा जा रहा है। सुबह के समय यहां हल्का कोहरा और दिन में सर्द हवा चलने से मौसम सुहावना बना हुआ है। लोगों ने सुबह-सुबह जैकेट और हल्के ऊनी कपड़े पहनना शुरू कर दिया है। वहीं, गांवों और कस्बों में सुबह की ओस और शाम की ठंडी हवा ने सर्दी का अहसास और बढ़ा दिया है।

मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ रहेगा। दिन के समय तेज धूप और रात में हल्की ठंडक बनी रहेगी। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर जैसे इलाकों में दिन का तापमान 26 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि जयपुर, अलवर, सीकर, पिलानी और कोटा में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के असर की संभावना नहीं है। ऐसे में मौसम साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन उत्तरी हवाओं की ठंडक के कारण न्यूनतम तापमान में और गिरावट हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दीपावली तक रातों में हल्की सर्दी और सुबह की ठंडक बनी रहेगी।

