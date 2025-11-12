Hindustan Hindi News
शिमला-मसूरी से भी ठंडा राजस्थान! सीकर, फतेहपुर, नागौर में टूटा तापमान का रिकॉर्ड

Wed, 12 Nov 2025 09:43 AMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सीकर
उत्तर भारत में पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी का असर अब राजस्थान में भी साफ दिखने लगा है। सर्द हवाओं के साथ राज्य में सर्दी ने दस्तक दे दी है। कई जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में चार दिन तक शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है।

मौसम केन्द्र जयपुर के अनुसार, राज्य में सबसे ज्यादा ठंड फतेहपुर में दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं सीकर में 7.5 और नागौर में 8.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। फतेहपुर और सीकर के इलाकों में मंगलवार सुबह-शाम हल्की शीतलहर का असर देखा गया।

राजस्थान के कई शहर इस समय उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से भी ज्यादा ठंडे हो गए हैं। शिमला का न्यूनतम तापमान 8.4, मंडी का 8.8, मसूरी का 8, देहरादून का 11.8, जम्मू का 11.4 और कटरा का 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं सीकर, फतेहपुर और नागौर का तापमान इन सभी शहरों से कम रहा।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्थान में इतनी जल्दी सर्दी का असर दिखना असामान्य है। आमतौर पर नवंबर के तीसरे सप्ताह के बाद तापमान में इस तरह की गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन इस बार बर्फबारी और उत्तरी हवाओं के कारण सर्दी ने जल्दी दस्तक दे दी है। सीकर, टोंक, अजमेर, कोटा, जयपुर, पिलानी समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया जा रहा है।

राजस्थान में सुबह और शाम जहां तेज ठंड का एहसास हो रहा है, वहीं दिन में हल्की धूप लोगों को राहत दे रही है। धूप अब चुभन भरी नहीं रही बल्कि सुहानी हो गई है। मंगलवार को दिन का सबसे ज्यादा तापमान बाड़मेर में 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यानी राज्य के पश्चिमी हिस्से में अब भी दिन के तापमान में गर्माहट बनी हुई है, जबकि पूर्वी और उत्तरी जिलों में ठंड बढ़ती जा रही है।

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि सीकर जिले में अगले चार दिन तक शीतलहर चलने की संभावना है, जबकि टोंक जिले में एक दिन के लिए कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुबह-शाम इन इलाकों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है।

जयपुर मौसम केन्द्र के मुताबिक, आगामी एक सप्ताह तक आसमान साफ रहेगा और सर्द हवाएं चलती रहेंगी। इससे राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट दर्ज होने की संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हवा की दिशा उत्तरी बनी रही तो अगले हफ्ते राजस्थान के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है।

मौसम विभाग ने नागरिकों को सुबह और रात के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को ठंडी हवाओं से बचाने की अपील की गई है। साथ ही किसानों को भी खेतों में काम करते समय सुबह के समय गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है, ताकि स्वास्थ्य पर असर न पड़े।

