उत्तर भारत की नॉर्थ-विंड का असर: राजस्थान में कोल्ड-वेव, मौसम विभाग ने बढ़ाया अलर्ट

Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan cold wave north wind alert weather update
संक्षेप: उत्तर भारत से बहकर आ रही तेज़ उत्तरी हवाओं ने राजस्थान में ठिठुरन बढ़ा दी है। तापमान में अचानक गिरावट के बाद मौसम विभाग ने सोमवार को प्रदेश के चार जिलों सीकर, चूरू, झुंझुनूं और नागौर में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है।

Mon, 17 Nov 2025 09:28 AMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
उत्तर भारत से बहकर आ रही तेज़ उत्तरी हवाओं ने राजस्थान में ठिठुरन बढ़ा दी है। तापमान में अचानक गिरावट के बाद मौसम विभाग ने सोमवार को प्रदेश के चार जिलों—सीकर, चूरू, झुंझुनूं और नागौर—में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केन्द्र जयपुर ने अगले एक सप्ताह तक मौसम के इसी रुख में बने रहने की संभावना जताई है, यानी प्रदेश में सर्दी का शुरुआती दौर इस बार काफ़ी कड़ा रहने वाला है।

रविवार को शेखावाटी क्षेत्र—सीकर, चूरू, झुंझुनूं—के साथ नागौर, जोधपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के आसपास के इलाकों में शीतलहर का गहरा असर देखने को मिला। सुबह और शाम के समय उत्तरी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ाई, जबकि दोपहर को निकली धूप ने कुछ राहत दी। लेकिन शाम ढलते ही फिर से तेज़ ठंड लौट आई और कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सीजन का नया रिकॉर्ड बना गया।

पिछले 24 घंटे में सबसे कम तापमान सीकर के फतेहपुर और नागौर जिले में दर्ज हुआ, जहां पारा क्रमशः 5.2 और 5.3 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। वहीं जोधपुर में इस सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान पहली बार 10 डिग्री से नीचे गिरकर 9.9 डिग्री सेल्सियस रहा। चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में भी तापमान क्रमशः 8.2 और 8.5 डिग्री रहा, जो इस सीजन में सबसे कम है।

जयपुर में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी सहित अजमेर (10), भीलवाड़ा (9), वनस्थली (9.1), अलवर (9), पिलानी (8.5), चूरू (7.9), करौली (7.6) और दौसा (6.4) में भी पारा सामान्य से नीचे रहा। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर (12.2) और बाड़मेर (15.1) में तापमान कुछ ऊंचा रहा, लेकिन हवा की गति और शुष्क मौसम के कारण यहां भी ठंडक पहले की तुलना में काफी बढ़ गई।

शीतलहर का असर सिर्फ रात ही नहीं, दिन के तापमान पर भी दिखा। रविवार को कई शहरों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बाड़मेर में दिन का अधिकतम तापमान एक डिग्री गिरकर 31.6 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 31.3, चूरू में 29.4, जयपुर में 28 और जोधपुर में 29.8 डिग्री रहा। सबसे ज्यादा ठंडक सिरोही जिले में दर्ज हुई, जहां अधिकतम तापमान सिर्फ 22.6 डिग्री सेल्सियस रहा।

मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर ने 17 नवंबर को सीकर, झुंझुनूं, चूरू और नागौर में शीतलहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 18 नवंबर को विशेष रूप से सीकर जिले के लिए येलो अलर्ट रखा गया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, उत्तरी हवाओं की दिशा और गति अगले कई दिनों तक ऐसी ही रहने की संभावना है, जिससे तापमान में और गिरावट हो सकती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश में कम से कम एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा और दिन के तापमान में भी मामूली गिरावट होती रहेगी। रात और सुबह के समय ठिठुरन और बढ़ेगी, खासकर सीकर, चूरू, नागौर, झुंझुनूं और राजस्थान के दक्षिणी जिलों में। ऐसे में लोगों को सुबह-शाम बाहर निकलते समय सावधानी बरतने और गर्म कपड़ों का उपयोग बढ़ाने की सलाह दी गई है।

राजस्थान का सर्दी का सीजन अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन उत्तरी हवाओं ने इसके तेवर पहले ही तेज कर दिए हैं। आने वाला सप्ताह प्रदेश के कई इलाकों के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Weather News

