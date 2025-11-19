राजस्थान में तेजी से बढ़ी सर्दी, माउंट आबू में पारा शून्य पर पहुँचा; मैदानी जिलों में भी कड़ाके की ठंड

संक्षेप: उत्तर भारत से लगातार चल रही बर्फीली हवाओं का असर अब राजस्थान में तेजी से दिखने लगा है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे जा रहा है

Wed, 19 Nov 2025 10:10 AM

उत्तर भारत से लगातार चल रही बर्फीली हवाओं का असर अब राजस्थान में तेजी से दिखने लगा है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे जा रहा है, जबकि हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु यानी शून्य डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कई जगह सुबह-सुबह ओस की बूंदें जमने लगी हैं, जो पहाड़ों पर पड़ने वाली कड़ाके की सर्दी का संकेत हैं।

मौसम विज्ञानियों का कहना है कि राजस्थान में ठंड का यह दौर अभी कम से कम एक सप्ताह और जारी रहेगा। हालांकि कोल्ड-वेव का असर अगले दिनों में थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन सुबह-शाम शीतलहर से राहत सीमित ही रहेगी।

पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक ठंडा मौसम माउंट आबू में देखने को मिला। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, यहां रात के समय तापमान शून्य पर पहुँच गया। पहाड़ी इलाकों में फैली नमी और उत्तर दिशाओं से आ रही तेज ठंडी हवाओं के कारण कई जगह हल्की बर्फ जमने जैसी स्थिति बनी। सर्दी का एहसास इतना प्रबल रहा कि सुबह के समय स्थानीय लोगों को पानी की टंकियों और बाहरी पाइपों पर पाला जमता दिखाई दिया।

मैदानी जिलों में भी पारा तेजी से गिरा

सर्दी केवल पहाड़ी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रही। मैदानी ज़िलों में भी तापमान सामान्य से 4 डिग्री तक नीचे दर्ज हुआ। नागौर और फतेहपुर मंगलवार को सबसे अधिक ठंडे रहे, जहाँ न्यूनतम तापमान क्रमशः 5.5 और 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

अन्य जिलों में भी सर्दी के तीखे तेवर साफ नज़र आए—

• सीकर: 6.8°C

• सिरोही, दौसा: 7.1°C

• जालोर: 7.2°C

• चूरू: 8.4°C

• झुंझुनूं: 9.5°C

• बारां: 7.9°C

• बीकानेर (लूणकरणसर): 6.2°C

• चित्तौड़गढ़: 8.3°C

• अलवर: 8.6°C

• वनस्थली (टोंक): 9.1°C

• भीलवाड़ा: 8.9°C

• उदयपुर: 9°C

इन इलाकों में सुबह के समय तेज सर्द हवा के कारण लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा। कई स्थानों पर कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम रहने की भी जानकारी मिली है।

सिरोही में सबसे ठंडा दिन; दिन का तापमान भी गिरा

दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, जिसका सबसे ज्यादा असर सिरोही में दिखा। यहाँ अधिकतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो राज्य में सबसे कम था।

अन्य जिलों में अधिकतम तापमान इस प्रकार रहा—

• करौली: 26°C

• बारां, सीकर: 26.8°C

• कोटा: 26.6°C

• अलवर, उदयपुर: 26.2°C

• भीलवाड़ा: 26.6°C

• अजमेर: 27.8°C

• जयपुर: 28.1°C

• पिलानी: 29°C

• चित्तौड़गढ़: 28.3°C

• बाड़मेर: 32.2°C (राज्य में सबसे अधिक)

बाड़मेर और जैसलमेर जैसे पश्चिमी जिलों में अभी भी दिन में हल्की गर्माहट बनी हुई है, लेकिन रातों का तापमान लगातार गिर रहा है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि हवा का रुख उत्तर और उत्तर-पश्चिमी दिशा से ही बना रहेगा, जिससे राजस्थान में ठंड का असर बना रहेगा। अगले सात दिनों में तापमान और गिर सकता है, खासकर सीकर, फतेहपुर, चूरू, नागौर और बीकानेर के इलाकों में।