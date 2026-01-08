राजस्थान के 23 जिलों में घना कोहरा और शीतलहर का अलर्ट, 27 जिलों में स्कूल बंद; जयपुर शेखावाटी से भी ज्यादा ठंडा

Hindustan Hindi News
राजस्थान में कड़ाके की सर्दी ने लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित कर दी है। गुरुवार को प्रदेश के 23 जिलों में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है।

Jan 08, 2026 09:40 am IST Sachin Sharma
राजस्थान में कड़ाके की सर्दी ने लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित कर दी है। गुरुवार को प्रदेश के 23 जिलों में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार सीकर, झुंझुनूं और जयपुर समेत 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, जबकि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर सहित 13 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। सर्दी के प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने 27 जिलों में गुरुवार को भी स्कूलों में अवकाश रखने का निर्णय लिया है। वहीं जोधपुर में सरकारी और निजी स्कूलों का समय बदलकर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कर दिया गया है।

प्रदेश में हालात ऐसे हैं कि दिन में भी रात जैसी सर्दी महसूस की जा रही है। बुधवार को श्रीगंगानगर में दिन का तापमान इतना कम रहा कि वह चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर में दर्ज होने वाले रात के तापमान के बराबर पहुंच गया। राजधानी जयपुर भी इस बार शेखावाटी अंचल के फतेहपुर (सीकर), पिलानी (झुंझुनूं) और चूरू से ज्यादा ठंडी रही, जो आमतौर पर प्रदेश के सबसे ठंडे इलाकों में गिने जाते हैं।

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों तक ठंड का यह दौर जारी रहने की संभावना है। सुबह और रात के समय घना कोहरा छाने से जनजीवन के साथ-साथ यातायात भी प्रभावित हो रहा है।

फतेहपुर में 5 से 6 डिग्री तक गिर सकता है पारा

सीकर जिले के फतेहपुर में गुरुवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते दिल्ली-बीकानेर नेशनल हाईवे पर दृश्यता घटकर महज 60 मीटर रह गई, जिससे वाहनों की रफ्तार थम सी गई। कृषि अनुसंधान केंद्र में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो बुधवार की तुलना में करीब 3 डिग्री कम है। कृषि अनुसंधान केंद्र के मौसम विशेषज्ञ डॉ. नरेंद्र पारीक ने बताया कि अगले पांच दिनों में मौसम साफ होने के बाद न्यूनतम तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट दर्ज की जा सकती है। ऐसे में फतेहपुर और आसपास के इलाकों में शीतलहर का असर और तेज हो सकता है।

हाईवे और रेल यातायात पर कोहरे का असर

कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बहरोड़ क्षेत्र में भी गुरुवार को घना कोहरा छाया रहा। बुधवार रात करीब 10 बजे से कोहरा पड़ना शुरू हुआ, जो देर रात और सुबह होते-होते और अधिक घना हो गया। नेशनल हाईवे-48 सहित क्षेत्र के स्टेट हाईवे पर दृश्यता घटकर लगभग 100 मीटर तक रह गई। इसके चलते वाहन चालकों को खासा सतर्क रहना पड़ा। वहीं कोहरे का असर रेल यातायात पर भी पड़ा है। जयपुर-दिल्ली रूट की कई ट्रेनें 30 से 40 मिनट की देरी से चल रही हैं। क्षेत्र में रात का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे सुबह के समय ठिठुरन अधिक महसूस की गई।

27 जिलों में स्कूल बंद, जोधपुर में समय बदला

सर्दी और शीतलहर को देखते हुए प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश के 27 जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। जोधपुर जिले में पूरी तरह स्कूल बंद न रखते हुए समय में बदलाव किया गया है। यहां सरकारी और निजी स्कूल अब सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होंगे, ताकि बच्चों को सुबह की तेज ठंड और कोहरे से बचाया जा सके।

मौसम विभाग ने लोगों को सुबह-शाम बाहर निकलते समय सावधानी बरतने, गर्म कपड़े पहनने और वाहन चलाते समय धीमी गति रखने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ सकती है, ऐसे में बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है।

