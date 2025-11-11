राजस्थान में कड़ाके की ठंड, फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री

संक्षेप: राजस्थान में ठंड का असर लगातार बना हुआ है। उत्तरी हवाओं के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया।

राजस्थान में ठंड का असर लगातार बना हुआ है। उत्तरी हवाओं के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। सोमवार को फतेहपुर, नागौर, करौली और दौसा जैसे जिलों में ठंड ने आम लोगों की दिनचर्या प्रभावित की। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, अगले एक सप्ताह तक राज्य में मौसम साफ रहेगा, लेकिन तापमान में सामान्य 1 से 2 डिग्री तक का उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है।

फतेहपुर कस्बे ने सोमवार को सबसे ठंडी रात का रिकॉर्ड बनाया, यहां न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके अलावा नागौर में 6.9 डिग्री, दौसा में 8.7, करौली में 9.7, चूरू में 9.6, अलवर में 9 और पिलानी व अजमेर में 9.8 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि सीकर में 11.4, भीलवाड़ा में 11.6, चित्तौड़गढ़ में 11.8 और उदयपुर में 11.9 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। गंगानगर और जालौर में क्रमशः 11.6 और 11.3 डिग्री, जैसलमेर में 15.6, जोधपुर में 12.2 और बीकानेर में 15 डिग्री सेल्सियस का न्यूनतम तापमान रहा। बाड़मेर में यह तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

दिन के समय की बात करें तो सिरोही में सोमवार का दिन सबसे ठंडा रहा। यहां का दिन का तापमान 5 डिग्री तक गिर गया। वहीं फतेहपुर में दिन का तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि बाड़मेर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 31, चित्तौड़गढ़ में 30.4, जैसलमेर में 31.5, नागौर में 30.9 और जालौर में 30.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। जोधपुर में दिन का तापमान 30.9 और वनस्थली (टोंक) में 30.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तरी हवाओं की वजह से राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में ठंड का दौर जारी रहेगा। लोग सुबह और रात के समय गर्म कपड़ों का उपयोग कर रहें हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि सर्दियों के मौसम में कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में ठंड की वजह से कृषि कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि सब्जियों और फसलों के लिए रात के समय का तापमान चिंताजनक है। वहीं, शहरी इलाकों में लोगों ने हीटर, रजाई और गर्म पेय का सहारा लिया।

मौसम विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि अगले सप्ताह प्रदेश में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन सुबह और रात के समय ठंड कुछ इलाकों में अधिक रहेगी। इसलिए लोग आवश्यक सावधानी बरतें और बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करें।

राजस्थान में इस साल की सर्दी अपेक्षाकृत तेज रही है, और राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान पिछले वर्षों के औसत से नीचे दर्ज किया गया है। फतेहपुर, नागौर, करौली और दौसा के अलावा अलवर, अजमेर और पिलानी जैसे शहरों में ठंड ने लोगों की नींद उड़ाई।