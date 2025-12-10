ठंड ने राजस्थान को जकड़ा: फतेहपुर में तापमान 3.7°, माउंट आबू 4°-दिन में धूप, रातें जमाने लगीं

संक्षेप: राजस्थान इन दिनों कड़ाके की सर्दी की गिरफ्त में है। पहाड़ों जैसी ठिठुरन मैदानी इलाकों में भी महसूस की जा रही है। राज्य के 18 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है।

Dec 10, 2025 10:45 am IST

राजस्थान इन दिनों कड़ाके की सर्दी की गिरफ्त में है। पहाड़ों जैसी ठिठुरन मैदानी इलाकों में भी महसूस की जा रही है। राज्य के 18 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है। कई शहरों में पारा मंगलवार को 1–2 डिग्री तक गिरा, जो दिसंबर के शुरुआती दिनों के मुकाबले काफी कम है। फतेहपुर इस बार फिर राजस्थान का ‘हिमालय’ बन गया है, जहां सबसे कम 3.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

सीकर, फतेहपुर, नागौर, लूणकरणसर, माउंट आबू समेत कई इलाकों में सुबह की ठंड ने लोगों को कंपा दिया। शेखावाटी रीजन में हल्की कोल्ड वेव चली, जबकि जयपुर, चित्तौड़गढ़, झुंझुनूं समेत कई हिस्सों में भी रात का तापमान गिरा।

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को फतेहपुर का न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा—

• माउंट आबू: 4.0°C

• लूणकरणसर (बीकानेर): 4.9°C

• नागौर: 4.3°C

• चूरू: 6.3°C

• करौली: 5.9°C

• दौसा: 5.3°C

• सिरोही: 7.3°C

• सीकर: 6.2°C

इन सभी शहरों में सुबह की हवा हड्डियां चीरती रही। धुंध और कोहरे के हल्के असर के बीच कई जगह विजिबिलिटी भी कम हुई।

रात और सुबह की जमा देने वाली सर्दी के बीच लोगों को दिन में थोड़ी राहत भी मिली। राजस्थान में इन दिनों आसमान बिल्कुल साफ है। ऊंचाई पर तेज हवाओं के असर से बादलों की मौजूदगी लगभग खत्म हो गई है। इसके चलते सूर्योदय होते ही राजस्थान के ज्यादातर शहरों में तेज धूप निकल आती है।

मंगलवार को बाड़मेर, बीकानेर, चूरू और श्रीगंगानगर में दिन के तापमान में 1–2 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई।

सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान बाड़मेर में 33.4°C रिकॉर्ड किया गया, जो राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में गर्म दिन का एहसास करा रहा है।

मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि 12 दिसंबर से राजस्थान के मौसम में बदलाव शुरू होगा।

उत्तर भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने वाला है, जिसके असर से—

• राजस्थान में आ रही उत्तरी ठंडी हवाएं कमजोर होंगी

• कई शहरों में बादल छा सकते हैं

• रात के तापमान में 2–3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है

इसका मतलब यह है कि अगले 2–3 दिन राज्य में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी रहेगा, लेकिन 12 दिसंबर के बाद रातों की ठिठुरन कुछ हद तक कम हो सकती है।

सीकर, फतेहपुर, चूरू और झुंझुनूं में लगातार गिरता तापमान साबित कर रहा है कि इस बार शेखावाटी रीजन सर्दी की राजधानी बना हुआ है। फतेहपुर और चूरू में पिछले 10 दिनों से रात का तापमान सामान्य से 4–6 डिग्री कम चल रहा है।

सर्दी की मार से लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है।

• सुबह 7 बजे तक सड़कें सूनी

• चाय की दुकानों पर भी सुबह भीड़ कम

• स्कूल जाने वाले बच्चों को ठंड का सबसे ज्यादा असर

• किसान सुबह खेतों में देर से पहुंच रहे