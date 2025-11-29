Hindustan Hindi News
राजस्थान में शीतलहर की दस्तक, 1 दिसंबर से कोल्ड-वेव का प्रकोप; 5 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट

Sat, 29 Nov 2025 11:15 AMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से हुई हल्की बारिश के बाद अब प्रदेश में सर्दी तेजी से बढ़ने लगी है। शनिवार से उत्तरी हवाओं का प्रभाव और अधिक मजबूत होगा, जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के पांच जिलों—भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद समेत आसपास के क्षेत्रों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। वहीं 1 दिसंबर से प्रदेशभर में शीतलहर का असर दिखने लगेगा।

मौसम विभाग के अनुसार, 2 दिसंबर को सीकर, चूरू, झुंझुनूं और नागौर में कोल्ड-वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट की संभावना है और सुबह-शाम बर्फीली हवाओं के कारण ठिठुरन बढ़ेगी।

पिछले 24 घंटों के दौरान जयपुर, सीकर सहित कुछ शहरों में हल्की बारिश दर्ज की गई। दिनभर आसमान में हल्के बादल छाए रहने से ठंडक का असर कम महसूस हुआ, लेकिन शाम होते-होते मौसम साफ होने लगा और तापमान तेजी से गिरा। शुक्रवार को प्रदेश का सबसे ठंडा शहर सिरोही रहा, जहां अधिकतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

इसके अलावा करौली में अधिकतम तापमान 23.7, डूंगरपुर में 25.8, नागौर और बारां में 26, श्रीगंगानगर में 24.9, चूरू में 26.1, बीकानेर में 26, जोधपुर में 28.8, जैसलमेर में 27.8, कोटा और सीकर में 26.1, जयपुर में 25.6, अलवर में 24, टोंक में 25.6, भीलवाड़ा में 26.2 और अजमेर में 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से छाए बादलों ने रात को ठंडक कम होने दी, जिसके कारण अधिकांश शहरों में न्यूनतम तापमान डबल डिजिट में रहा। अलवर, फतेहपुर और करौली को छोड़कर सभी शहरों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ।

जालोर में न्यूनतम तापमान 17.1, प्रतापगढ़ में 16.1, झुंझुनूं में 12, दौसा में 10.4, नागौर में 11.3, श्रीगंगानगर में 10.1, चूरू में 10.5, उदयपुर में 15, कोटा में 14.4, चित्तौड़गढ़ में 14.2, सीकर में 13, पिलानी में 10, जयपुर में 15.2 और अजमेर में 15.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि जैसे ही उत्तरी हवा की रफ्तार बढ़ेगी, तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी जिलों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा। घने कोहरे के कारण सुबह-सुबह दृश्यता कम होने की संभावना है, इसलिए यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

राजस्थान में सर्दी का मौसम अब पूरी तरह दस्तक दे चुका है। ठंडी हवाओं, गिरते तापमान और घने कोहरे के साथ आने वाले दिनों में ठिठुरन और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने नागरिकों को गर्म कपड़े पहनने, सुबह के समय अनावश्यक यात्रा से बचने और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है।

