रात के तापमान में गिरावट के बीच माउंट आबू प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा। यहां न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सीकर के फतेहपुर में पारा 4.6 डिग्री तक पहुंच गया। यह इस सीजन में अब तक का सबसे कम तापमान है।

प्रदेश के पहाड़ी पर्यटन स्थल माउंट आबू में न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री से बढ़कर अब 3 डिग्री सेल्सियस हो गया है।

राजस्थान में सर्दी ने अब दिन के समय भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तरी दिशा से आ रही सर्द हवाओं के चलते सुबह और रात के साथ अब दिन में भी ठिठुरन महसूस होने लगी है। अलवर, सीकर, पिलानी, श्रीगंगानगर और जयपुर समेत उत्तर-पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में सोमवार को ठंडी हवाएं चलीं। सुबह हल्की धुंध रहने और धूप में तेजी कम होने से लोगों को दिन में भी सर्दी का अहसास हुआ।

रात के तापमान में गिरावट के बीच माउंट आबू प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा। यहां न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सीकर के फतेहपुर में पारा 4.6 डिग्री तक पहुंच गया। यह इस सीजन में अब तक का सबसे कम तापमान है। मौसम के इस बदले मिजाज के बीच आने वाले दिनों में भी रात की सर्दी बढ़ने की संभावना जताई गई है।

माउंट आबू में 3 डिग्री, फतेहपुर में सीजन की सबसे सर्द रात प्रदेश के पहाड़ी पर्यटन स्थल माउंट आबू में न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री से बढ़कर अब 3 डिग्री सेल्सियस हो गया है। इसके बावजूद यहां रात की सर्दी बरकरार है। दूसरी तरफ शेखावाटी में भी सर्दी का असर तेज हो गया है। फतेहपुर में सोमवार को न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

सीकर में रात का तापमान 7 डिग्री रहा। इसके अलावा चूरू में 8.9, नागौर में 8 और टोंक में 9.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। प्रदेश के कई शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंचने से सुबह-शाम ठंड का असर बढ़ गया है।

धुंध ने कम की धूप की तपिश, दिन में भी चली ठंडी हवा पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेशभर में मौसम शुष्क रहा। हालांकि सुबह के समय बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनूं, अलवर और जयपुर सहित कई शहरों में आसमान में हल्की धुंध छाई रही। इसके साथ उत्तरी हवाओं का असर भी बना रहा।

धुंध और सर्द हवाओं के कारण सोमवार को धूप में पहले जैसी तेजी नहीं रही। आमतौर पर नवंबर के आखिरी सप्ताह में दिन के समय धूप से कुछ राहत मिलती है, लेकिन इस बार कई इलाकों में दोपहर के समय भी ठंडक महसूस की गई। खासकर खुले इलाकों में चल रही हवाओं ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया।

बाड़मेर में सबसे ज्यादा गर्मी, माउंट आबू में सबसे ज्यादा सर्दी प्रदेश के तापमान में शहरों के हिसाब से बड़ा अंतर देखने को मिला। बाड़मेर में सोमवार को अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे ज्यादा रहा। यानी जहां माउंट आबू में रात का पारा 3 डिग्री तक पहुंच गया, वहीं बाड़मेर में दिन का तापमान 31 डिग्री के पार बना रहा।

अन्य शहरों की बात करें तो पिलानी में अधिकतम तापमान 28.9, उदयपुर और बीकानेर में 27.4-27.4, फलोदी में 26.6, करौली में 26.6, सीकर में 26 और अलवर में 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इससे साफ है कि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में दिन और रात के तापमान में काफी अंतर बना हुआ है।

अगले एक सप्ताह मौसम रहेगा शुष्क, रात में बढ़ेगी सर्दी मौसम विशेषज्ञों के अनुसार राजस्थान में अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि उत्तरी हवाओं के प्रभाव से तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। इसका असर सबसे ज्यादा रात के तापमान पर देखने को मिलेगा।