राजस्थान में कुदरत का कहर: शीतलहर और पाले की चपेट में मरुधरा, सीकर में जमी बर्फ

राजस्थान में कुदरत का कहर: शीतलहर और पाले की चपेट में मरुधरा, सीकर में जमी बर्फ

संक्षेप:

राजस्थान में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। हिमालय से आ रही बर्फीली हवाओं ने प्रदेश के तापमान में भारी गिरावट ला दी है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। 

Dec 26, 2025 09:22 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। हिमालय से आ रही बर्फीली हवाओं ने प्रदेश के तापमान में भारी गिरावट ला दी है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, राज्य में अगले 3 से 4 दिनों तक भीषण शीतलहर (Cold Wave) चलने की आशंका है। उत्तर-पूर्वी राजस्थान के 11 जिलों में 'यलो अलर्ट' जारी किया गया है, जो आने वाले दिनों में और भी कठिन परिस्थितियों का संकेत दे रहा है।

प्रदेश के शेखावाटी अंचल में सर्दी ने अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सीकर, चूरू और झुंझुनूं में तापमान न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। गुरुवार की रात सीकर और फतेहपुर में कड़ाके की ठंड के कारण खेतों में बर्फ की पतली परत जम गई। पेड़ों की पत्तियों और फसलों पर ओस की बूंदें बर्फ की मोतियों की तरह जमी नजर आईं। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है।

सीकर, जयपुर और नागौर जैसे शहरों में बीते 48 घंटों के भीतर पारे में 8 डिग्री सेल्सियस तक की बड़ी गिरावट देखी गई है। नागौर में भी पारा गिरकर 1.9 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे ग्रामीण इलाकों में पाला (Frost) जमने से किसानों की चिंता बढ़ गई है।

जयपुर में शुक्रवार सुबह की शुरुआत बादलों के साथ हुई। सूरज और बादलों की लुका-छिपी के बीच ठंडी हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। गुरुवार रात जयपुर में सीजन की सबसे ठंडी रात रही, जहाँ न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन में धूप निकलने के बावजूद उत्तर-पूर्वी हवाओं की चुभन इतनी तेज है कि लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। राजधानी में अधिकतम तापमान भी गिरकर 24 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया है।

पूरे प्रदेश का हाल: दिन में भी गलन

सिर्फ शेखावाटी ही नहीं, बल्कि पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान भी ठंड की चपेट में है।

* न्यूनतम तापमान का ग्राफ: नागौर में 1.9, सीकर में 3.0, करौली में 4.6 और कोटा में 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

* दिन का तापमान: प्रदेश में कहीं भी पारा 30 डिग्री के पार नहीं जा पा रहा है। सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 28.4 डिग्री रहा, जो आमतौर पर मरुस्थल में अधिक रहता है।

* बादलों की आवाजाही: बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर जैसे सीमावर्ती जिलों में भी ऊंचे स्तर के बादल छाए हुए हैं, जिससे दिन की गर्मी गायब हो गई है।

ग्रामीण इलाकों में गिरते तापमान और पाले ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सरसों, चने और सब्जियों की फसलों पर बर्फ जमने से नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसलों को पाले से बचाने के लिए हल्की सिंचाई करें या खेतों की मेड़ों पर धुआं करें।

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, आगामी 72 घंटों तक ठंडी हवाओं का दौर जारी रहेगा। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। घना कोहरा और शीतलहर यातायात को भी प्रभावित कर सकती है। राज्य सरकार और प्रशासन ने रैन बसेरों की व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं ताकि बेघर लोगों को इस जानलेवा ठंड से राहत मिल सके।

मरुधरा के लोगों के लिए आने वाले कुछ दिन अग्निपरीक्षा की तरह होंगे, जहां हाड़ कंपाने वाली ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म पेय ही एकमात्र सहारा नजर आ रहे हैं।

