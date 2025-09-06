rajasthan coaching bill congress dispute rajendra pareek dotasra tikaram juli assembly राजस्थान: कोचिंग बिल बना कांग्रेस में दरार की वजह,डोटासरा ने दी अपने ही MLA को कड़ी नसीहत, Jaipur Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan coaching bill congress dispute rajendra pareek dotasra tikaram juli assembly

राजस्थान: कोचिंग बिल बना कांग्रेस में दरार की वजह,डोटासरा ने दी अपने ही MLA को कड़ी नसीहत

राजस्थान विधानसभा में पारित हुए कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर ही मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। इस विधेयक पर जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार को घेरा।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरSat, 6 Sep 2025 01:33 PM
share Share
Follow Us on
राजस्थान: कोचिंग बिल बना कांग्रेस में दरार की वजह,डोटासरा ने दी अपने ही MLA को कड़ी नसीहत

राजस्थान विधानसभा में पारित हुए कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर ही मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। इस विधेयक पर जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार को घेरा, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक राजेंद्र पारीक ने इसके पक्ष में बोलकर अपनी ही पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। इसी मुद्दे पर अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजेंद्र पारीक को कड़ी नसीहत दी है।

डोटासरा ने कहा कि पारीक वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उन्हें पार्टी लाइन से हटकर बोलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने साफ किया कि जब नेता प्रतिपक्ष सदन में पार्टी की ओर से अपनी बात रख चुके हों, तो उसके बाद किसी अन्य विधायक को पार्टी की आधिकारिक राय से अलग जाकर बयान नहीं देना चाहिए। डोटासरा ने यह टिप्पणी पार्टी की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में की।

गौरतलब है कि 3 सितंबर को विधानसभा में कोचिंग बिल पर बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस विधेयक को कोचिंग संस्थानों को लाभ पहुंचाने वाला बताते हुए इसका विरोध किया था। जूली ने कहा कि इसमें कई खामियां हैं और यह सीधे तौर पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिल में ऐसे प्रावधान रखे गए हैं जिनसे कोचिंग संस्थानों को फायदा होगा, जबकि सरकार का दावा है कि यह विधेयक छात्रों के हित में है।

लेकिन बहस के दौरान कांग्रेस विधायक राजेंद्र पारीक ने बिल का समर्थन करते हुए इसे समय की ज़रूरत बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण जरूरी है और सरकार का कदम सकारात्मक है। इस तरह कांग्रेस के भीतर ही दो अलग-अलग राय सामने आने से सियासी बवाल मच गया।

प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पारीक को पार्टी लाइन के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि बिल का उद्देश्य कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करना है, न कि उन्हें लाभ पहुंचाना। डोटासरा ने बिल की कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब स्कूलों में प्रवेश की न्यूनतम उम्र छह साल तय कर दी गई है तो कोचिंग संस्थानों में न्यूनतम उम्र का प्रावधान न होना सही नहीं है।

इसके साथ ही डोटासरा ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि स्पीकर सदन में विपक्ष की आवाज़ दबा रहे हैं और पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। डोटासरा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी अब देवनानी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पार्टी सभी विधायकों और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से राय ले रही है।

डोटासरा ने खुद के विधानसभा सत्र से गैरहाजिर रहने के सवाल पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक दल नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में पूरी मजबूती से सदन में आम जनता, किसान, मजदूर और महिलाओं के मुद्दों को उठा रहा है। कांग्रेस की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि पार्टी किसी भी परिस्थिति में जनता से जुड़े सवालों पर समझौता नहीं करेगी।

Rajasthan Congress Rajasthan Congress अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।