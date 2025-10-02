rajasthan cmho claim cough syrup not cause child death july after chc no child came राजस्थान: CMHO का दावा, खांसी की दवा से नहीं हुई बच्चे की मौत; जुलाई के बाद CHC में नहीं आया बच्चा, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान: CMHO का दावा, खांसी की दवा से नहीं हुई बच्चे की मौत; जुलाई के बाद CHC में नहीं आया बच्चा

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरThu, 2 Oct 2025 03:19 PM
सीकर में 28 सितंबर को 7 साल के नितियांस शर्मा की मौत ने पूरे इलाके में चिंता और चर्चा का माहौल बना दिया था। बच्चे के माता-पिता का कहना था कि उनकी मौत खांसी की दवा डेक्सट्रोमेथारपिन हाइड्रोब्रोमाइड आईपी/13.5mg/5ml (बैच नंबर KL-25/148) के सेवन के बाद हुई। लेकिन सीकर सीएमएचओ और चिराना स्वास्थ्य केंद्र की जांच रिपोर्ट ने इस दावे की पुष्टि नहीं की।

सीएमएचओ अशोक महरिया ने स्पष्ट किया कि जिस बैच की दवा को लेकर विवाद है, वह झुंझुनूं जिले में सप्लाई ही नहीं हुई थी। मतलब नितियांस शर्मा को जो दवा दी गई, वह विवादित बैच की नहीं थी।

जानकारी के मुताबिक, नितियांस शर्मा की तबीयत 28 सितंबर की रात अचानक बिगड़ी। परिवार ने बताया कि बच्चे को चिराना स्वास्थ्य केंद्र (झुंझुनूं) में दिखाया गया। रात 3 बजे प्यास लगने पर पानी दिया गया और सुबह 5 बजे जब बच्चे को संभाला गया तो वह अचेत था। उसे नजदीकी प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया और वहां से कल्याण हॉस्पिटल, सीकर रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया।

चिराना स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बच्चा आखिरी बार 7 जुलाई को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र आया था, उसके बाद वह यहां आधिकारिक तौर पर उपस्थित नहीं हुआ। साथ ही, जिस दवा के सेवन से मौत होने का दावा किया जा रहा था, वह बैच झुंझुनूं जिले में सप्लाई ही नहीं किया गया था।

इसी बीच, भरतपुर के बयाना क्षेत्र में उसी दवा को लेकर कुछ मामलों में बच्चों और डॉक्टरों की तबीयत बिगड़ने की शिकायतें सामने आई थीं। रिपोर्ट के अनुसार, दवा पीने से बच्चों को उल्टी, चक्कर, बेचैनी, नींद और बेहोशी की शिकायतें आई थीं। उन बच्चों की दवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेवर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कलसाड़ा से सप्लाई की गई थी। शिकायतें मिलने के बाद उस बैच की दवा की सप्लाई पर तुरंत रोक लगा दी गई।

सीएमएचओ अशोक महरिया ने जनता से अपील की कि केवल आधिकारिक रिपोर्ट और जांच परिणाम पर भरोसा करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत उपलब्ध दवाएं सुरक्षित हैं और उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

इस मामले से यह स्पष्ट हो गया कि सीकर में नितियांस शर्मा की मौत का कारण खांसी की सिरप नहीं थी। यह तथ्य मीडिया और परिवार के प्रारंभिक दावे के विपरीत है। जांच रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि जिस दवा का नाम लिया जा रहा था, वह बैच झुंझुनूं में सप्लाई नहीं हुआ था और बच्चा स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय से नियमित तौर पर उपस्थित नहीं था।

