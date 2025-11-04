Hindustan Hindi News
rajasthan cm orders license cancel drunk driving road safety campaign
अब नशे में ड्राइव करने वालों की राजस्थान में खैर नहीं, CM ने दिए लाइसेंस रद्द करने के आदेश; 15 दिन तक होगी खास मॉनिटरिंग

Tue, 4 Nov 2025 10:33 AMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
जयपुर में हुए दर्दनाक डंपर हादसे ने पूरे राजस्थान को झकझोर दिया। 14 लोगों की जान चली गई, और इसके बाद जो हुआ, उसने राज्य की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सरकार को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। देर रात मुख्यमंत्री आवास पर हड़बड़ी में बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक ने पूरे सिस्टम को हिला दिया क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा ने साफ कहा, अब सड़क पर लापरवाही नहीं चलेगी, शराब पीकर वाहन चलाने वालों का लाइसेंस रद्द होगा।

सोमवार देर रात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा को लेकर आपात बैठक बुलाई। बैठक में पुलिस, परिवहन, चिकित्सा और सार्वजनिक निर्माण विभाग के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। जैसे ही चर्चा शुरू हुई, सीएम का लहजा बदला — आदेश दर आदेश जारी हुए। उन्होंने दो टूक कहा, “राज्य में जो वाहन चालक शराब के नशे में ड्राइव करते हैं, उनका ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाए।”

इतना ही नहीं, उन्होंने निर्देश दिए कि हाईवे के किनारे बने अवैध ढाबे, अवैध कट और अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए। “हर सड़क पर नियम लागू होंगे — चाहे वह जयपुर हो या जैसलमेर,” सीएम ने चेतावनी दी।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मंगलवार, 4 नवम्बर से अगले 15 दिन तक पूरे प्रदेश में एक विशेष “सड़क सुरक्षा अभियान” चलाया जाएगा। इसमें परिवहन, पुलिस और सार्वजनिक निर्माण विभाग मिलकर काम करेंगे।

इस दौरान ट्रैफिक नियमों की सख्त पालना कराई जाएगी, ओवरस्पीडिंग, नशे में ड्राइविंग और गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ तुरंत चालान और लाइसेंस रद्द की कार्रवाई होगी।

सीएम ने कहा, “यह सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि सड़क पर अनुशासन का पुनर्जागरण है।”

बैठक में सीएम ने अधिकारियों को “ब्लैक स्पॉट” यानी सड़क दुर्घटना संभावित स्थानों को तत्काल सुधारने के निर्देश दिए। ओवरलोडिंग करने वाले ट्रक चालकों और कंपनियों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हाईवे पर “इंटरसेप्टर” वाहन तैनात किए जाएं, जो रीयल-टाइम में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन पकड़ें।

उन्होंने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि जो ड्राइवर बार-बार ओवरस्पीडिंग में पकड़े जाते हैं, उनके लाइसेंस को स्थायी रूप से रद्द किया जाए।

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट और दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के किनारे फैले अवैध ढाबे और निर्माण अब नहीं चलेंगे।

एनएचएआई अधिकारियों को आदेश दिया गया कि अवैध निर्माणों को तुरंत हटाया जाए और सड़कों के किनारे बने स्लिप लाइन, ट्रक ले-बाय और संकेतक सही स्थानों पर लगाए जाएं।

हाईवे पर जहां मन हुआ वाहन रोकने वालों पर भी अब चालान कटेगा। सीएम ने कहा, “हर वाहन चालक को यह पता होना चाहिए कि अब राजस्थान की सड़कें अनुशासन की मिसाल बनेंगी।”

बैठक में सीएम ने यह भी कहा कि अब सड़क हादसों में घायल लोगों को “एडवांस लाइफ सपोर्ट” एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया जाएगा। 15 नवम्बर से 15 फरवरी तक ट्रक चालकों की आंखों की जांच विशेष अभियान के तहत कराई जाएगी।

उन्होंने कहा कि ओवरटाइम ड्राइविंग करवाने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनियों पर भी कार्रवाई होगी। ठंड और कोहरे के मौसम को देखते हुए सड़क किनारे रिफ्लेक्टर लगाने और झाड़ियों की कटाई के निर्देश दिए गए।

सीएम शर्मा ने कहा कि अब यातायात विभाग, पुलिस और पीडब्ल्यूडी की संयुक्त निगरानी होगी। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को सभी आदेशों की मॉनिटरिंग करने को कहा गया।

जयपुर पुलिस कमिश्नर को रात के समय की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए नई कार्ययोजना बनाने के निर्देश मिले हैं।

सीएम ने कहा, जो अधिकारी कार्रवाई में ढिलाई बरतेंगे, उन पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू होगी।

