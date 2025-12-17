राजस्थान : सीएम तय करें मंच और वक्त, कांग्रेस तैयार; टीकाराम जूली ने स्वीकारा बहस का चैलेंज
राजस्थान की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से कांग्रेस के पांच साल और भाजपा सरकार के दो साल के कामकाज की तुलना पर दी गई बहस की चुनौती को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने खुले मंच से स्वीकार कर लिया है।
जयपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार के दो साल के रिपोर्ट कार्ड पर तीखे सवाल खड़े किए। उन्होंने डबल इंजन सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए कहा कि जनता से किए गए वादे कागजों तक सीमित रह गए हैं। जूली ने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दों पर पूरी तरह फेल साबित हुई है। किसान सम्मान निधि को 12 हजार रुपये करने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक यह वादा पूरा नहीं हुआ। किसानों को समय पर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा, खाद के लिए किसान भटक रहे हैं और प्रदेश में पानी-बिजली का संकट बना हुआ है।
नेता प्रतिपक्ष ने बिजली व्यवस्था पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि दिन में बिजली देने का सपना दिखाया गया था, लेकिन सर्दी के मौसम में किसानों को रात के समय बिजली दी जा रही है, जिससे उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। रोजगार को लेकर भी सरकार ने झूठे वादे किए। युवाओं को नौकरियों का भरोसा दिलाया गया, लेकिन हकीकत में बेरोजगारी जस की तस बनी हुई है।
टीकाराम जूली ने पशुपालकों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि पशु बीमा योजना का लाभ जमीन पर नहीं उतर पाया है। अब तक केवल 20 लाख पशुओं का ही बीमा हो सका है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने का वादा भी सरकार पूरा नहीं कर पाई। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि अमेरिका में एक प्रवासी राजस्थान सरकार में अपने काम को लेकर उनसे मिला, लेकिन उसका काम आज तक नहीं हो पाया।
जल जीवन मिशन को लेकर भी जूली ने सरकार के दावों की पोल खोली। उन्होंने कहा कि 2025 तक हर घर नल से जल पहुंचाने का वादा किया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। दो बजट में की गई 2717 घोषणाओं में से सिर्फ 754 पर ही काम शुरू हो पाया है। वहीं, 8 लाख करोड़ रुपये के एमओयू को लेकर सरकार के पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि कितने एमओयू वास्तव में धरातल पर उतरे।
एसआईआर के ड्राफ्ट को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एसआईआर की वजह से एक बीएलओ ने आत्महत्या तक कर ली। जब साल में दो बार वोटर लिस्ट का काम होता है, तो ऐसे विशेष अभियान की क्या जरूरत थी? जूली ने आरोप लगाया कि गरीब और मजदूर वर्ग के लिए अपना वोट बचाना मुश्किल हो गया है। सरकार घुसपैठियों की बात करती है, लेकिन आज तक यह नहीं बताया गया कि कितने घुसपैठिए पकड़े गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी वोटर लिस्ट का रिव्यू कराएगी।
तबादला नीति को लेकर भी जूली ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पारदर्शी तबादला नीति का वादा किया था, लेकिन हालात ऐसे हैं कि मुख्य सचिव खुद अपना तबादला करवा कर चले गए। उन्होंने कहा कि किसान, मजदूर, कर्मचारी और युवा—हर वर्ग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा और सचेतक रफीक खान ने भी सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करने वाली सरकार अभियोजन स्वीकृति रोककर खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। रामकेश मीणा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय बनाए गए जिलों को खत्म करने से अपराध बढ़ा है।
कुल मिलाकर, कांग्रेस ने साफ संकेत दे दिए हैं कि भाजपा सरकार के दो साल के जश्न के बीच विपक्ष अब आक्रामक तेवर में है। बहस की चुनौती स्वीकार कर टीकाराम जूली ने गेंद सीधे मुख्यमंत्री के पाले में डाल दी है—अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री इस राजनीतिक मुकाबले के लिए कब और कहां तैयार होते हैं।
