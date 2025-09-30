rajasthan cm bhajanlal sharma fasting diet food routine राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पिछले 8 महीने से नहीं खाया अन्न;जानिए क्या ले रहे है आहार, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पिछले 8 महीने से नहीं खाया अन्न;जानिए क्या ले रहे है आहार

शारदीय नवरात्रि का पर्व देवी मां की भक्ति और शक्ति साधना का प्रतीक माना जाता है। देशभर में लोग उपवास और आराधना में लीन हैं, वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस पावन अवसर को केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं रखा

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरTue, 30 Sep 2025 12:13 PM
शारदीय नवरात्रि का पर्व देवी मां की भक्ति और शक्ति साधना का प्रतीक माना जाता है। देशभर में लोग उपवास और आराधना में लीन हैं, वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस पावन अवसर को केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक गहन साधना, आत्म-अनुशासन और सेवा का माध्यम बनाया है।

मुख्यमंत्री पिछले आठ माह से अन्न का पूरी तरह से त्याग कर चुके हैं। उनका मानना है कि मां दुर्गा की प्रेरणा और आशीर्वाद से ही यह साधना संभव हो पाई है। नवरात्रि के दौरान वे दिनभर केवल नींबू पानी और नारियल पानी पर ही रहते हैं। उनका कहना है कि यह केवल व्रत नहीं बल्कि आत्मबल और मानसिक एकाग्रता प्राप्त करने का मार्ग है।

आम तौर पर लोग व्रत में फलाहार या मिठाई का सेवन कर उपवास करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का उपवास पूर्ण संयम और तपस्या से जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार, नवरात्रि का यह समय केवल शरीर को अनुशासित करने का अवसर नहीं, बल्कि आत्मा और मन की शुद्धि का पर्व है। उनका मानना है कि इस साधना से उन्हें कार्य करने की अदम्य ऊर्जा और एकाग्रता मिलती है।

मुख्यमंत्री का रोज़मर्रा का खान-पान भी बेहद सादा है। वे फलाहार, उबली हुई सब्जियां, नींबू पानी, नारियल पानी, चाय और गाय का दूध लेते हैं। अन्न का परित्याग उन्होंने जीवनशैली का हिस्सा बना लिया है। साथ ही योग, ध्यान और नियमित वॉक उनकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा हैं। उनका कहना है कि स्वस्थ शरीर और शांत मन ही सेवा कार्यों की असली नींव हैं।

नवरात्रि के इन पावन दिनों में भी मुख्यमंत्री ने अपनी जिम्मेदारियों से दूरी नहीं बनाई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उन्होंने इन दिनों में 42 से अधिक कार्यक्रमों में भाग लिया, जिनमें उद्घाटन, शिलान्यास और अवलोकन शामिल हैं। खास बात यह रही कि इनमें से 18 बार उन्होंने जयपुर से बाहर दौरा भी किया। यह उनकी साधना और कार्यक्षमता का अनूठा संतुलन दर्शाता है।

मुख्यमंत्री का कहना है, “व्रत केवल भूख सहने का नाम नहीं, बल्कि आत्म-अनुशासन की साधना है। यह तपस्या मन और आत्मा को केंद्रित करती है। राजनीति में रहते हुए भी अध्यात्म और सेवा को साथ लेकर चलना संभव है।”

उनकी इस साधना ने यह संदेश दिया है कि आस्था और प्रशासनिक कार्यक्षमता को एक साथ निभाया जा सकता है। नवरात्रि के दौरान जहां अधिकांश लोग पूजा-पाठ और उपवास तक सीमित रहते हैं, वहीं मुख्यमंत्री ने दिखाया है कि साधना केवल मंदिर की चौखट तक नहीं, बल्कि समाज और सेवा कार्यों तक भी विस्तार पा सकती है।

राजनीति जैसे व्यस्त और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में रहते हुए भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह उदाहरण प्रस्तुत किया है कि आंतरिक शक्ति और अनुशासन के बल पर न केवल व्यक्तिगत जीवन को संतुलित रखा जा सकता है, बल्कि समाज और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को भी मजबूती से निभाया जा सकता है।

