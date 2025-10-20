पारंपरिक रंगों में रमे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा,पत्नी संग बाजार पहुंचे, मेंहंदी लगवाई, स्वदेशी खरीदारी से दिया संदेश

संक्षेप: जयपुर की पुरानी गलियों में रविवार की शाम कुछ खास थी। दीपावली की पूर्व संध्या पर जब सांगानेर बाजार रोशनी से नहाया हुआ था, तभी वहां पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा।

जयपुर की पुरानी गलियों में रविवार की शाम कुछ खास थी। दीपावली की पूर्व संध्या पर जब सांगानेर बाजार रोशनी से नहाया हुआ था, तभी वहां पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आम लोगों की तरह परिवार संग खरीदारी करते हुए सीएम ने एक मिसाल पेश की न तो सुरक्षा का तामझाम, न कोई विशेष व्यवस्था, बस सादगी और आत्मीयता की झलक।

मुख्यमंत्री ने मिट्टी के दीये, पारंपरिक सजावटी सामान, सिंघाड़े, ग्रीन पटाखे और बांदनवार खरीदकर स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का संदेश दिया। उनकी पत्नी ने भी इसी दौरान पारंपरिक अंदाज में मेंहंदी लगवाई, जिससे सांगानेर की गलियां उत्सव और अपनापन दोनों से सराबोर हो गईं।

सीएम भजनलाल ने दुकानदारों से बातचीत करते हुए कहा, “स्थानीय बाजारों से खरीदारी कर हम न केवल अपनी संस्कृति को संजोते हैं, बल्कि छोटे व्यापारियों और कारीगरों की रोजी-रोटी में भी योगदान देते हैं। पीएम मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ मंत्र को आत्मसात कर हर प्रदेशवासी अगर अपने आसपास के उत्पादों को अपनाए, तो देश की अर्थव्यवस्था और परंपरा दोनों मजबूत होंगे।”

उन्होंने डिजिटल माध्यम से भुगतान कर कैशलेस लेनदेन को भी प्रोत्साहित किया और युवाओं से अपील की कि वे डिजिटल इंडिया अभियान को जीवनशैली का हिस्सा बनाएं।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्यवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कमी के बाद दैनिक उपयोग की वस्तुएं सस्ती हुई हैं, जिससे आम उपभोक्ता को सीधा लाभ मिला है। उन्होंने कहा, “यह दिवाली आमजन के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है, क्योंकि अब लोगों की जेब पर कम बोझ पड़ेगा और बाजारों में रौनक बढ़ेगी।”

दीपावली के इस उत्सव को और भव्य बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने भी विशेष तैयारियां की हैं। देवस्थान विभाग की ओर से इस बार राज्य के 544 राजकीय मंदिरों में ‘पंचपर्वा दीपावली महोत्सव’ मनाया जा रहा है। शनिवार को देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने जयपुर के चांदनी चौक स्थित श्री ब्रज निधि जी मंदिर में पूजा-अर्चना कर इस महोत्सव का शुभारंभ किया।

मंत्री कुमावत ने बताया कि मंदिरों की सजावट, प्रकाश व्यवस्था, महाआरती और अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए कुल 8 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि से 24 अक्टूबर तक राज्यभर के मंदिरों में दीपोत्सव, महाभोग, रंगोली निर्माण, प्रसाद वितरण और भक्ति संध्या जैसे कार्यक्रमों का आयोजन होगा।