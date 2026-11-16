पहले स्कूटी कंपनी पहुंचती थी, फिर... CM भजनलाल ने सुनाई पिछली सरकार के भ्रष्टाचार की कहानी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के राज्यस्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने पेपर लीक के मुद्दे पर भी पिछली सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पहले युवाओं के माता-पिता के सपने चूर-चूर हो जाते थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछली कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि पहले टेबलेट, स्कूटी और यूनिफॉर्म वितरण जैसी योजनाओं में भी घोटाले किए जाते थे। स्कूटी देनी होती थी तो कंपनी तक पहुंच जाते थे और यूनिफॉर्म देनी होती थी तो मिल मालिक के पास पहुंचकर पूछते थे कि हमें क्या देगा। हमने इस तरह के भ्रष्टाचार को खत्म किया है। अब योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के राज्यस्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार चाहती है कि किसान, मजदूर, पशुपालक और उनके बेटे-बेटियों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले। इसके लिए व्यवस्था में बदलाव किया गया है, ताकि योजनाओं का फायदा सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचे।

पिछली सरकार में युवा खून के आंसू रोते थे मुख्यमंत्री ने पेपर लीक के मुद्दे पर भी पिछली सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पहले युवाओं के माता-पिता के सपने चूर-चूर हो जाते थे। युवा खून के आंसू रोते थे। परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते थे। आज भी कुछ लोग युवाओं को भ्रमित करने और भटकाने का काम कर रहे हैं। युवाओं को ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं आना चाहिए। उनके सच्चे हितैषी उनके माता-पिता हैं।

सीएम ने कहा कि पिछले तीन साल में 410 परीक्षाएं हुई हैं, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हमारी सरकार ने पांच साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन अब इससे ज्यादा नौकरियां देंगे।

1.93 लाख नियुक्तियां, 70 हजार भर्तियां प्रक्रियाधीन मुख्यमंत्री ने रोजगार के आंकड़े गिनाते हुए कहा कि अब तक 1 लाख 93 हजार नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, जबकि 70 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा 1 लाख 25 हजार पदों की वैकेंसी निकाली जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 4 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन पांच साल में इससे ज्यादा सरकारी नौकरियां दी जाएंगी।

जनजातीय समुदाय के विकास के लिए 3200 करोड़ का प्रावधान मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने तीन साल में जनजातीय समुदाय के विकास के लिए करीब 3,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस दौरान 10 आश्रम छात्रावास, 3 आवासीय विद्यालय, एक नया खेल छात्रावास और 250 नए मां-बाड़ी केंद्र खोले गए हैं।

उन्होंने बताया कि पीएम जनमन योजना के तहत बारां जिले के सहरिया क्षेत्र में 15,233 आवास, 23 संपर्क सड़कें और 15 नए बहुउद्देश्यीय केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही 51 वन-धन केंद्र गठित किए गए हैं।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रदेश के 6,235 गांवों के करीब 55 लाख जनजातीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं।

किसानों को बांटे 25 लाख से ज्यादा मक्का बीज मिनी किट सीएम ने कहा कि जनजातीय किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए निशुल्क संकर मक्का बीज मिनी किट कार्यक्रम के तहत 25 लाख से अधिक मिनी किट बांटे गए हैं। इसके अलावा 3 लाख 50 हजार से ज्यादा निशुल्क हाइब्रिड सब्जी बीज मिनी किट उपलब्ध करवाए गए हैं।